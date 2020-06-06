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Распространение нового коронавируса
2020-06-06T15:33
https://ria.ru/20200606/1572566087.html
Италия выдворила в Тунис приятеля берлинского террориста Амри
https://cdn24.img.ria.ru/images/148436/18/1484361881_0:121:830:588_1036x0_80_0_0_d7c7dedc7263edba0e0339a47c2c143f.jpg
РИА Новости

Италия выдворила в Тунис приятеля берлинского террориста Амри

15:33 06.06.2020
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Анис Амри, предполагаемый исполнитель теракта на рождественской ярмарке
Анис Амри, предполагаемый исполнитель теракта на рождественской ярмарке
Анис Амри, предполагаемый исполнитель теракта на рождественской ярмарке. Архивное фото
РИМ, 6 июн - РИА Новости, Александр Логунов. Италия выдворила на родину гражданина Туниса, связанного с берлинским террористом Анисом Амри, сообщает в субботу МВД страны.
Монтассар Яакуби был отправлен в Тунис специальным рейсом, который стал первым с момента снятия ограничений, связанных с эпидемией коронавируса.
"Речь идёт об исполнении первого постановления о высылке субъекта, опасного для безопасности государства, с того момента, как выдворения были прерваны из-за отсутствия международных в связи с эпидемиологической ситуацией с COVID-19", - отмечается в сообщении.
МВД подчёркивает, что Яакуби был "компаньоном" Амри. Он дал тому кров перед тем, как будущий террорист переехал в Германию в 2015 году.
Грузовик, протаранивший рождественскую ярмарку в Берлине, Германия. 20 декабря 2016
19 декабря 2019, 02:50
Теракт на рождественской ярмарке в Берлине (2016)
Гражданин Туниса стал не первым иностранцем, которого Италия выдворяет на родину из-за связей с Амри. Предыдущие операции прошли в феврале 2019 и в июне 2018 годов.
Всего с начала этого года власти Италии выслали с территории страны уже 21 иностранного гражданина, которых посчитали опасными для безопасности государства. Всего с начала 2015 года с территории Италии по постановлениям различных органов власти выдворены 482 человека.
В декабре 2016 года грузовик протаранил ярмарку в центре Берлина, 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. Власти Германии заявили, что это был теракт, объявленный в розыск подозреваемый, 24-летний тунисец Анис Амри, который управлял автомобилем, был убит в Милане в перестрелке с полицией. Террорист был связан с террористической группировкой "Исламское государство"* (ИГ*).
* Террористическая организация, запрещенная в России
Ситуация в Берлине после наезда грузовика на рождественскую ярмарку
20 декабря 2016, 10:55
Грузовик протаранил рождественскую ярмарку в Берлине. Фото с места трагедииВ понедельник вечером неизвестный на грузовике протаранил толпу на рождественской ярмарке в центре Берлина. Место ЧП - в фотоленте Ria.ru.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Наезд грузовика на толпу в БерлинеГерманияИталияВ мире
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