Италия выдворила в Тунис приятеля берлинского террориста Амри

Монтассар Яакуби был отправлен в Тунис специальным рейсом, который стал первым с момента снятия ограничений, связанных с эпидемией коронавируса.
"Речь идёт об исполнении первого постановления о высылке субъекта, опасного для безопасности государства, с того момента, как выдворения были прерваны из-за отсутствия международных в связи с эпидемиологической ситуацией с COVID-19", - отмечается в сообщении.
МВД подчёркивает, что Яакуби был "компаньоном" Амри. Он дал тому кров перед тем, как будущий террорист переехал в Германию в 2015 году.
19 декабря 2019, 02:50Теракт на рождественской ярмарке в Берлине (2016)
Гражданин Туниса стал не первым иностранцем, которого Италия выдворяет на родину из-за связей с Амри. Предыдущие операции прошли в феврале 2019 и в июне 2018 годов.
Всего с начала этого года власти Италии выслали с территории страны уже 21 иностранного гражданина, которых посчитали опасными для безопасности государства. Всего с начала 2015 года с территории Италии по постановлениям различных органов власти выдворены 482 человека.
В декабре 2016 года грузовик протаранил ярмарку в центре Берлина, 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. Власти Германии заявили, что это был теракт, объявленный в розыск подозреваемый, 24-летний тунисец Анис Амри, который управлял автомобилем, был убит в Милане в перестрелке с полицией. Террорист был связан с террористической группировкой "Исламское государство"* (ИГ*).
* Террористическая организация, запрещенная в России
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