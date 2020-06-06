Путин предостерег от "забюрокраченности" в вопросе снятия ограничений

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Здоровье и жизнь граждан - это безусловная ценность, но при снятии ограничений из-за коронавируса по работе учреждений культуры не должно быть излишней забюрокраченности, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Здоровье и жизнь наших граждан на первом месте, эту безусловный приоритет, безусловная ценность. Единственное, о чем мы все просим — чтобы не было излишней забюрокраченности при принятии этих решений, чтобы мы исходили из реалий сегодняшнего дня и из возможной перспективы развития ситуации по позитивному сценарию", — сказал Путин на встрече с деятелями культуры, комментируя снятие ограничений с учреждений культуры.
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