Попова назвала возобновление работы учреждений культуры приоритетом

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что задача по организации выхода учреждений культуры из периода нерабочих дней в РФ ставится в приоритет.
"Хочу всех заверить, что задачу по организации выхода из периода нерабочих дней для учреждений культуры мы ставим для себя приоритетной. Это очень важно", - сказала она в ходе встречи президента РФ с деятелями культуры, которая проходит в режиме видеоконференции.
Также Попова поблагодарила деятелей культуры за понимание той ситуации, в которой оказалась страна.
В мероприятии принимают участие, в частности, глава Роспотребнадзора Анна Попова, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, министр культуры Ольга Любимова, глава Бурятии Алексей Цыденов, советник президента Владимир Толстой.