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Культура
2020-06-06T15:29
https://ria.ru/20200606/1572565915.html
Попова назвала возобновление работы учреждений культуры приоритетом
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/01/1569460223_0:174:3026:1876_1036x0_80_0_0_5984cf8d8bd99cef7a901b918eff916c.jpg
РИА Новости

Попова назвала возобновление работы учреждений культуры приоритетом

15:29 06.06.2020
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкРуководитель Роспотребнадзора Анна Попова
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Архивное фото
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что задача по организации выхода учреждений культуры из периода нерабочих дней в РФ ставится в приоритет.
"Хочу всех заверить, что задачу по организации выхода из периода нерабочих дней для учреждений культуры мы ставим для себя приоритетной. Это очень важно", - сказала она в ходе встречи президента РФ с деятелями культуры, которая проходит в режиме видеоконференции.
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Также Попова поблагодарила деятелей культуры за понимание той ситуации, в которой оказалась страна.
В мероприятии принимают участие, в частности, глава Роспотребнадзора Анна Попова, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, министр культуры Ольга Любимова, глава Бурятии Алексей Цыденов, советник президента Владимир Толстой.
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КультураАлексей ЦыденовАнна ПоповаВладимир ТолстойФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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