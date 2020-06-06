Попова назвала возобновление работы учреждений культуры приоритетом

"Хочу всех заверить, что задачу по организации выхода из периода нерабочих дней для учреждений культуры мы ставим для себя приоритетной. Это очень важно", - сказала она в ходе встречи президента РФ с деятелями культуры, которая проходит в режиме видеоконференции.