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Распространение нового коронавируса
2020-06-06T15:26
https://ria.ru/20200606/1572565780.html
МИД Бельгии назвал факторы, мешающие ЕС решить вопрос об открытии границ
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568775973_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_18269f5dcb81d1c157533ee063bdf25a.jpg
РИА Новости

МИД Бельгии назвал факторы, мешающие ЕС решить вопрос об открытии границ

15:26 06.06.2020
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкПассажиры в медицинских масках в зоне регистрации в аэропорту Брюсселя
Пассажиры в медицинских масках в зоне регистрации в аэропорту Брюсселя
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
Пассажиры в медицинских масках в зоне регистрации в аэропорту Брюсселя
БРЮССЕЛЬ, 6 июн - РИА Новости. Конкуренция на туристическом рынке осложняет принятие согласованного решения по снятию ограничений на пересечение границ в Европейском союзе, считает министр иностранных дел Бельгии Филипп Гоффен.
В пятницу европейские министры внутренних дел провели видеоконференцию, по итогам которой было объявлено о намерении продлить ограничения на внешних границах ЕС до конца июня, после чего должно последовать поэтапное открытие границ для "необязательных поездок". За это время в ЕС должны определить критерии, по которым будут приниматься решения о снятии ограничений на сообщение с третьими странами. Что касается внутренних границ ЕС, то большинство согласилось на открытие 15 июня, при этом ряд стран решили действовать самостоятельно.
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"Ряд стран вступили в своеобразную туристическую конкуренцию. Когда Италия объявляет первой об открытии границ 3 июня, в том числе она преследует цель привлечь туристов", - сказал глава бельгийского МИД в опубликованном в субботу интервью газете La Libre.
Он добавил, что каждая страна самостоятельно принимала решения касательно внутренних границ ЕС, так как ситуация с распространением коронавируса везде была разная. "Люксембург вообще не закрывал свои границы. Германия сначала ввела жесткие меры на границах, а затем одной из первых начала выступать за их открытие. Мы в Бельгии выступали за согласованный европейский подход, но, видимо, это невозможно", - считает Гоффен.
Тем не менее в вопросах открытия внешних границ ЕС бельгийский министр надеется на достижение консенсуса в рамках ЕС. "Что касается открытия внешних границ Евросоюза, то Бельгия примет решение в свете рекомендаций Европейской комиссии. Я оптимистично настроен относительно способности Европы назвать общую дату", - добавил он.
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Столкнувшись с пандемией коронавируса, европейские страны в середине марта ввели ограничения на поездки за пределы национальных границ. Однако эти меры зачастую принимались властями в срочном порядке без предварительного согласования на общеевропейском уровне.
Европейская комиссия ранее представила практические рекомендации странам ЕС по возобновлению туристической и транспортной деятельности внутри Евросоюза на летний сезон 2020 года. На первом этапе ЕК рекомендовала открывать границы между странами и регионами со схожей эпидемиологической обстановкой. В дальнейшем странам рекомендовано при открытии границ всегда учитывать ситуацию с коронавирусом.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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