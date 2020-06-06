МИД Бельгии назвал факторы, мешающие ЕС решить вопрос об открытии границ

Тем не менее в вопросах открытия внешних границ ЕС бельгийский министр надеется на достижение консенсуса в рамках ЕС. "Что касается открытия внешних границ Евросоюза, то Бельгия примет решение в свете рекомендаций Европейской комиссии. Я оптимистично настроен относительно способности Европы назвать общую дату", - добавил он.