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Распространение нового коронавируса
2020-06-06T15:34
https://ria.ru/20200606/1572565731.html
В Белоруссии за сутки умерли четыре пациента с коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/10/1571543279_0:0:3141:1767_1036x0_80_0_0_c4dd58600fe14bc3d539c759236044e4.jpg
РИА Новости

В Белоруссии за сутки умерли четыре пациента с коронавирусом

15:25 06.06.2020 (обновлено: 15:34 06.06.2020)
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© Sputnik / Перейти в фотобанкВрачи в защитных костюмах у машины скорой помощи после визита к пациенту с подозрением на COVID-19 в Белоруссии
Врачи в защитных костюмах у машины скорой помощи после визита к пациенту с подозрением на COVID-19 в Белоруссии
© Sputnik
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Врачи в защитных костюмах у машины скорой помощи после визита к пациенту с подозрением на COVID-19 в Белоруссии. Архивное фото
МИНСК, 6 июн – РИА Новости. Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 883 до 47 751, скончались еще четыре пациента, всего умерших 263, сообщила в субботу пресс-служба минздрава республики.
Ранее максимальный прирост в стране за сутки достигал плюс 973 инфицированных, но в последнюю неделю он снизился и составляет менее 900. На пятницу в Белоруссии число диагностированных случаев COVID-19 составляло 46 868, в том числе сообщалось о 259 умерших. Белорусский лидер Александр Лукашенко 21 мая заявил, что эпидемиологическая ситуация в стране постепенно улучшается, но расслабляться пока нельзя.
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"Зарегистрирован 47 751 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведен 609 671 тест. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 263 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении пресс-службы.
В минздраве также отметили, что по всей республике выздоровели и выписаны 23 015 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,5 миллиона случаев заражения, почти 387 тысячи человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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