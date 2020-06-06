В Белоруссии за сутки умерли четыре пациента с коронавирусом

"Зарегистрирован 47 751 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведен 609 671 тест. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 263 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении пресс-службы.