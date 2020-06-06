Попова рассказала о проекте рекомендаций по организации работы театров

"Проект рекомендаций по организации работы театров... пока мы в стадии проработки. Конечно, мы бы не взяли на себя ответственность написать только как мы считаем нужным, не проговорив это с деятелями театра разных направлений, а это разные процессы и разные организации. ...В ближайшее время, я уверена, что мы закончим все консультации, и эти методические рекомендации также будут изданы, потому что мы очень надеемся, что новый театральный сезон мы сможем начать со зрителями в театре", - сказала Попова на встрече президента РФ Владимира Путина с деятелями культуры.