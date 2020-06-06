Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2020-06-06T15:22
https://ria.ru/20200606/1572565668.html
Попова рассказала о проекте рекомендаций по организации работы театров
https://cdn23.img.ria.ru/images/155579/99/1555799906_0:309:3091:2048_1036x0_80_0_0_1af4b094240da4e8614922069b66d873.jpg
РИА Новости

Попова рассказала о проекте рекомендаций по организации работы театров

15:22 06.06.2020
147
© Фото : Unsplash / Kilyan SockalingumЗрительный зал
Зрительный зал
© Фото : Unsplash / Kilyan Sockalingum
Зрительный зал. Архивное фото
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Проект рекомендаций по организации работы театров находится в стадии проработки и будет издан в ближайшее время, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Проект рекомендаций по организации работы театров... пока мы в стадии проработки. Конечно, мы бы не взяли на себя ответственность написать только как мы считаем нужным, не проговорив это с деятелями театра разных направлений, а это разные процессы и разные организации. ...В ближайшее время, я уверена, что мы закончим все консультации, и эти методические рекомендации также будут изданы, потому что мы очень надеемся, что новый театральный сезон мы сможем начать со зрителями в театре", - сказала Попова на встрече президента РФ Владимира Путина с деятелями культуры.
040000
Обсудить 0
КультураАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
Рекомендуем
Театр
Попова надеется, что новый театральный сезон может начаться со зрителями
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова
Попова назвала возобновление работы учреждений культуры приоритетом
Президент России Владимир Путин
Путин рассказал, как ускорить открытие учреждений культуры
Президент России Владимир Путин
Путин надеется на скорое возобновление работы театров
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова
Попова рассказала, когда может начаться открытие культурных учреждений
Президент РФ Владимир Путин
Путин предостерег от "забюрокраченности" в вопросе снятия ограничений
Президент России Владимир Путин
Путин проводит встречу с деятелями культуры
Президент РФ Владимир Путин
Путин: сфера культуры должна получить стимул для развития после пандемии
Дмитрий Чернышенко
Правительство подготовило документ о компенсациях за отмену мероприятий
Президент РФ Владимир Путин в День русского языка проводит в режиме видеоконференции встречу с деятелями культуры
Путин: мы все хотим, чтобы учреждения культуры заработали в полном объеме
Президент РФ Владимир Путин
Путин анонсировал корректировки в нацпроекты, в том числе по культуре
Дмитрий Чернышенко
Чернышенко рассказал о непростом положении учреждений культуры
Президент РФ Владимир Путин в День русского языка проводит в режиме видеоконференции встречу с деятелями культуры
Путин напомнил, что россиян пока не пускают за границу из-за коронавируса
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что COVID-19 "опрокинул" мировую экономику
Президент РФ Владимир Путин в День русского языка проводит в режиме видеоконференции встречу с деятелями культуры
Путин: учтем все предложения при принятии решений о развитии культуры
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:51В Самарской области 77 человек выздоровели от коронавируса
21:48В Миннеаполисе создали петицию за переименование улицы в честь Флойда
21:34Фрегат "Адмирал Касатонов" завершил морскую часть госиспытаний
21:28Кириенко отметил важность правильного выхода из режима ограничений
21:20В Пермском крае нашли пропавшего три дня назад мальчика
21:15В Воркуте увеличат коечный фонд из-за сложной эпидобстановки
21:11Пушков поспорил с Макфолом из-за беспорядков в США
21:11В Армении выявили первый случай коронавируса среди заключенных
21:09RT выпустил фильм о ситуации с коронавирусом в Дагестане
21:00За сутки от коронавируса выздоровели 120 российских военных
20:49В Пензенской области 52 человека выздоровели от коронавируса
20:47Посол прокомментировал выход США из Договора по открытому небу
20:42Россиянам предрекли "капризное" лето
20:38В Ингушетии восемь человек пострадали в ДТП с двумя автобусами
20:33В Берлине во время акции протеста пострадали полицейские и журналист
20:32США предложили помощь России в ликвидации разлива топлива в Норильске
20:28В Петербурге арестовали мужчину, ранившего студента на Невском проспекте
20:16Российский посол в США уверен в реализации "Северного потока — 2"
20:14Богданов назвал каирскую инициативу основой для серьезного политпроцесса
20:05СМИ предупредили об угрозе сильного землетрясения в Индии
Лента новостейМолния