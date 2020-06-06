Грушко не исключил роста активности НАТО после окончания пандемии

В Генштабе рассказали о высоком уровне активности НАТО у границ России

В Генштабе рассказали о высоком уровне активности НАТО у границ России

"Активность по-прежнему высока, и по мере преодоления ситуации с пандемией, она, скорее всего, будет только возрастать", - подчеркнул замглавы российского МИД.