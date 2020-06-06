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Распространение нового коронавируса
2020-06-06T15:31
https://ria.ru/20200606/1572565643.html
Грушко не исключил роста активности НАТО после окончания пандемии
https://cdn24.img.ria.ru/images/93994/39/939943945_0:220:3005:1911_1036x0_80_0_0_bf8df9abc97cb2fea436e14043f309a4.jpg
РИА Новости

Грушко не исключил роста активности НАТО после окончания пандемии

15:22 06.06.2020 (обновлено: 15:31 06.06.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкАлександр Грушко
Александр Грушко
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Александр Грушко. Архивное фото
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Активность НАТО по мере преодоления ситуации с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, скорее всего, будет только возрастать, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.
По его словам, "учения НАТО происходят беспрерывно, одно заканчивается, начинается другое". "Продолжают осуществляться разведывательные полеты, особенно большую активность мы фиксируем в регионе Балтики, на Черном море. Недавно американские суда вошли в Баренцево море", - отметил он.
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"Активность по-прежнему высока, и по мере преодоления ситуации с пандемией, она, скорее всего, будет только возрастать", - подчеркнул замглавы российского МИД.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,5 миллиона случаев заражения, почти 387 тысячи человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)НАТОАлександр ГрушкоВ мире
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