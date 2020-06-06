Грушко не исключил роста активности НАТО после окончания пандемии

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Активность НАТО по мере преодоления ситуации с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, скорее всего, будет только возрастать, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.
По его словам, "учения НАТО происходят беспрерывно, одно заканчивается, начинается другое". "Продолжают осуществляться разведывательные полеты, особенно большую активность мы фиксируем в регионе Балтики, на Черном море. Недавно американские суда вошли в Баренцево море", - отметил он.
"Активность по-прежнему высока, и по мере преодоления ситуации с пандемией, она, скорее всего, будет только возрастать", - подчеркнул замглавы российского МИД.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,5 миллиона случаев заражения, почти 387 тысячи человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.