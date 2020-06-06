Путин поправил Цыденова по стоимости библиотеки в Бурятии

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин поправил главу Бурятии Алексея Цыденова, который говорил о стоимости нового здания национальной библиотеки Бурятии.
"Сегодня открывается знаковый для республики объект — новое здание национальной библиотеки Бурятии, отвечающее всем современным требованиям. На возведение нового корпуса библиотеки и насыщение современным оборудованием, благодаря вашей поддержке, было выделено 615 миллионов рублей. Расширены площади", — сказал Цыденов на встрече президента с деятелями культуры.
Путин точно знает, что и сколько стоит. Президент поправил главу Бурятии: не миллионы, а миллиарды pic.twitter.com/UnMTAH28nF— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) June 6, 2020
Путин на это заметил, что сумма была больше.
"По моим данным, миллиард стоимость. Если вы говорите 600, то где 400 миллионов?" — спросил он.
Глава Бурятии ответил, что еще предстоит реконструкция старого здания.
"Но новое мы построили, ввели в эксплуатацию, полностью укомплектовали. Вы абсолютно точные цифры называете", — сказал Цыденов.