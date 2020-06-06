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2020-06-06T18:22
https://ria.ru/20200606/1572565587.html
Путин поправил Цыденова по стоимости библиотеки в Бурятии
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РИА Новости

Путин поправил Цыденова по стоимости библиотеки в Бурятии

15:21 06.06.2020 (обновлено: 18:22 06.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время рабочей встречи в режиме видеоконференции с губернатором Смоленской области Алексеем Островским
Президент РФ Владимир Путин во время рабочей встречи в режиме видеоконференции с губернатором Смоленской области Алексеем Островским
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин поправил главу Бурятии Алексея Цыденова, который говорил о стоимости нового здания национальной библиотеки Бурятии.
"Сегодня открывается знаковый для республики объект — новое здание национальной библиотеки Бурятии, отвечающее всем современным требованиям. На возведение нового корпуса библиотеки и насыщение современным оборудованием, благодаря вашей поддержке, было выделено 615 миллионов рублей. Расширены площади", — сказал Цыденов на встрече президента с деятелями культуры.
Путин на это заметил, что сумма была больше.
"По моим данным, миллиард стоимость. Если вы говорите 600, то где 400 миллионов?" — спросил он.
Глава Бурятии ответил, что еще предстоит реконструкция старого здания.
"Но новое мы построили, ввели в эксплуатацию, полностью укомплектовали. Вы абсолютно точные цифры называете", — сказал Цыденов.
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Республика БурятияАлексей ЦыденовВладимир ПутинОбщество
Популярные комментарии
Знает стоимость библиотеки в Бурятии, но не знает ЗП Сечина - своего ближайшего соратника и ставленника. Тем, кто все еще свято верит, что Путин просто чего-то не знает о происходящем в стране, нужно взять это на заметку.
6 июня, 16:38
Василий Андреевич
102915166
Чуть не спалился
6 июня, 16:20
zztim
36562002
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