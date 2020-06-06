Президент Египта рассказал, что предусматривает межливийская инициатива

КАИР, 6 июн - РИА Новости. Инициатива, включающая в себя прекращение огня в Ливии начиная с понедельника, 8 июня, объявлена на встрече с командующим Ливийской национальной армией (ЛНР) маршалом Халифой Хафтаром и главой заседающей на востоке Ливии Палаты представителей Акилой Салехом, заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.
"Наша встреча привела к договоренности о поддержке Каиром межливийской инициативы по прекращению огня начиная с 6.00 8 июня 2020 года", - сказал ас-Сиси на пресс-конференции в Каире.
Президент Египта отметил, что инициатива призывает к уважению всех международных усилий и содержит призыв вывести иностранных наемников и разоружить группировки.
"Мы предостерегаем любую сторону в Ливии от намерений продолжить рассмотрение военного решения кризиса в стране", - отметил ас-Сиси.