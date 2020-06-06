В России начнут подготовку к празднованию юбилея со дня рождения Пушкина

"В 2024 году исполняется 225 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина, и готовиться к этому торжеству мы, разумеется, будем заранее. До конца июня будет издан соответствующий указ", - сказал Путин на совещании с деятелями культуры.