В России начнут подготовку к празднованию юбилея со дня рождения Пушкина

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что до конца июня будет издан указ о подготовке к празднованию 225-летия со дня рождения Александра Пушкина.
"В 2024 году исполняется 225 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина, и готовиться к этому торжеству мы, разумеется, будем заранее. До конца июня будет издан соответствующий указ", - сказал Путин на совещании с деятелями культуры.
Он отметил, что в этом указе в том числе должны быть предусмотрены меры поддержки всех пушкинских музеев, а также создание цифрового научно-просветительского ресурса, посвященного творчеству поэта.
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