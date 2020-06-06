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Культура
2020-06-06T15:11
https://ria.ru/20200606/1572565310.html
В России начнут подготовку к празднованию юбилея со дня рождения Пушкина
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РИА Новости

В России начнут подготовку к празднованию юбилея со дня рождения Пушкина

15:08 06.06.2020 (обновлено: 15:11 06.06.2020)
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкРепродукция портрета Александра Сергеевича Пушкина, написанного художником Орестом Кипренским
Репродукция портрета Александра Сергеевича Пушкина, написанного художником Орестом Кипренским
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Репродукция портрета Александра Сергеевича Пушкина, написанного художником Орестом Кипренским
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что до конца июня будет издан указ о подготовке к празднованию 225-летия со дня рождения Александра Пушкина.
"В 2024 году исполняется 225 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина, и готовиться к этому торжеству мы, разумеется, будем заранее. До конца июня будет издан соответствующий указ", - сказал Путин на совещании с деятелями культуры.
Он отметил, что в этом указе в том числе должны быть предусмотрены меры поддержки всех пушкинских музеев, а также создание цифрового научно-просветительского ресурса, посвященного творчеству поэта.
Фрагмент картины Александр Сергеевич Пушкин работы художника Петра Кончаловского
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КультураАлександр ПушкинВладимир ПутинОбщество
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