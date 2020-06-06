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2020-06-06T15:08
https://ria.ru/20200606/1572565282.html
В Москве провели масштабную дезинфекцию общественных пространств
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РИА Новости

В Москве провели масштабную дезинфекцию общественных пространств

15:08 06.06.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДезинфекция дорог и тротуаров в Москве
Дезинфекция дорог и тротуаров в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Дезинфекция дорог и тротуаров в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Одиннадцатая масштабная дезинфекция всех дорог и общественных пространств проведена в Москве в субботу, сообщил журналистам заместитель мэра столицы в Петр Бирюков.
"Специалисты Комплекса городского хозяйства обработали дезинфицирующими препаратами более 300 миллионов квадратных метров различных площадей, в том числе все дороги, тротуары, парковки и дворы", - сообщил Бирюков.
Дезинфекция дорог и тротуаров
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Заместитель мэра отметил, что в проведении сегодняшней масштабной дезинфекции были задействованы около 70 тысяч специалистов, использовалось более 4,5 тысячи поливомоечных машин и порядка 10 тысяч ручных распылителей, с помощью которых обрабатывались небольшие территории, куда не смогла проехать техника.
Кроме того, по его словам, были тщательно продезинфицированы общественные туалеты, территории МФЦ, станции водоподготовки питьевой воды и станции очистки сточных вод, объекты по обращению с отходами.
Заместитель Мэра напомнил, что также в городе ежедневно проводится дезинфицирующая обработка всех подъездов жилых домов, более 650 подземных и надземных пешеходных переходов, контейнерных площадок по сбору мусора.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниПетр БирюковМоскваОбщество
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