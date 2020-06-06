В Москве провели масштабную дезинфекцию общественных пространств

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Одиннадцатая масштабная дезинфекция всех дорог и общественных пространств проведена в Одиннадцатая масштабная дезинфекция всех дорог и общественных пространств проведена в Москве в субботу, сообщил журналистам заместитель мэра столицы в Петр Бирюков

"Специалисты Комплекса городского хозяйства обработали дезинфицирующими препаратами более 300 миллионов квадратных метров различных площадей, в том числе все дороги, тротуары, парковки и дворы", - сообщил Бирюков.

Заместитель мэра отметил, что в проведении сегодняшней масштабной дезинфекции были задействованы около 70 тысяч специалистов, использовалось более 4,5 тысячи поливомоечных машин и порядка 10 тысяч ручных распылителей, с помощью которых обрабатывались небольшие территории, куда не смогла проехать техника.

Кроме того, по его словам, были тщательно продезинфицированы общественные туалеты, территории МФЦ, станции водоподготовки питьевой воды и станции очистки сточных вод, объекты по обращению с отходами.