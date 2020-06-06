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На Красной площади наградили победителей литературной премии "Лицей"
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РИА Новости

На Красной площади наградили победителей литературной премии "Лицей"

15:02 06.06.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкСтарший следователь отдела СУ УМВД России по городу Пензе, победитель литературной премии "Лицей" на ежегодном российском книжном фестивале на Красной площади
Старший следователь отдела СУ УМВД России по городу Пензе, победитель литературной премии Лицей на ежегодном российском книжном фестивале на Красной площади
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Старший следователь отдела СУ УМВД России по городу Пензе, победитель литературной премии "Лицей" на ежегодном российском книжном фестивале на Красной площади
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Награждение победителей литературной премии "Лицей" прошло в рамках фестиваля "Красная площадь" в субботу в российской столице.
Первое место в номинации "Проза" занял Ринат Газизов из Санкт-Петербурга с произведением "Отправление", наградил победителя президент Российского книжного союза Сергей Степашин. Первое место в номинации "Поэзия" получила Александра Шалашова из Самары с поэтическим сборником "Инанна спускается в ад", она получила награду из рук директора издательской группы "Эксмо-АСТ" Олега Новикова.
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"Это неожиданно и это приятно, я очень удивлен был, когда увидел себя в длинном списке, еще больше удивился, когда увидел себя в коротком списке. Сейчас я пока вообще не очень понимаю, как это могло произойти", - признался победитель премии Газизов.
Награду за второе место в номинации "Поэзия" Евгении Ульянкиной из Москвы вручила поэтесса Вера Полозкова, которая отметила, что знакомство с работами конкурсантов доставило ей "чистое удовольствие". Поэт Тимур Кибиров объявил обладателя третьего места в данной номинации, которым стал Борис Пейгин из Томска.
Со вторым местом в номинации "Проза" Сергея Кубрина из Пензы за произведение "Мирный житель" поздравила писательница Майя Кучерская. Третье место в этой номинации с романом "Маркетолог от Бога" заняла Екатерина Какурина из Москвы, ее поздравила литературный агент Юлия Гумен.
"Премия "Лицей", которая учреждена для самых молодых писателей России при поддержке наших корейских друзей сегодня выявит самых ярких, новых литераторов, которые войдут в русскую литературу уже в третьем десятилетии XXI века", - отметил специальный представитель президента России по международному и культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
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Президент Российского книжного союза Сергей Степашин отметил, что писателем различных идеологий и разных статусов пора объединяться вместе, и высказал идею создания определенного литературного союза, который смог бы защищать интересы пишущих людей.
Литературная премия "Лицей" имени А. С. Пушкина проводится с целью поиска и поощрения молодых российских авторов (от 15 до 35 лет). В этом году финалистами премии стали авторы из Вологды, Калининграда, Нижнего Новгорода, Пензы, Самары, Санкт-Петербурга, Томска, Москвы, Московской области, Черкесска, Алматы и Львова. Произведения финалистов опубликованы на сайтах премии и "Литературной газеты".
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КультураКнигиКнижный фестиваль "Красная площадь"Москва
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