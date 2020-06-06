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Власти Сиэтла ввели мораторий на применение слезоточивого газа
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РИА Новости

Власти Сиэтла ввели мораторий на применение слезоточивого газа

15:00 06.06.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСотрудники полиции в Миннеаполисе
Сотрудники полиции в Миннеаполисе
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Власти американского города Сиэтл ввели 30-дневный запрет на применение полицейскими слезоточивого газа для разгона участников акций протеста, которые проходят в США в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойд, сообщает газета Seattle Times.
Как отмечает издание, решение временно запретить слезоточивый газ приняли мэр города Дженни Дюркан и глава полиции Кармен Бест. Как заявила глава полиции, временный запрет касается только слезоточивого газа, к светошумовым гранатам и перечному газу он не относится. При этом, по ее словам, полиция намерена "пересмотреть использование всех" инструментов и способов для сдерживания толпы.
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Бест призналась, что в ходе последних демонстрация полиция применила слезоточивый газ для разгона людей впервые с 1999 года, когда в городе проходили протесты с целью остановить переговоры ВТО.
В пятницу федеральный окружной суд штата Колорадо запретил полиции Денвера использование слезоточивого газа, резиновых пуль, осветительных гранат и других средств "временного поражения" против протестующих в городе без особого разрешения.
По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили и навалились на него втроем, причем один из них надавил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.
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