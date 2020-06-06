Власти Сиэтла ввели мораторий на применение слезоточивого газа

Как отмечает издание, решение временно запретить слезоточивый газ приняли мэр города Дженни Дюркан и глава полиции Кармен Бест. Как заявила глава полиции, временный запрет касается только слезоточивого газа, к светошумовым гранатам и перечному газу он не относится. При этом, по ее словам, полиция намерена "пересмотреть использование всех" инструментов и способов для сдерживания толпы.

По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили и навалились на него втроем, причем один из них надавил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.