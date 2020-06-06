Глава Минкультуры рассказала о самочувствии после COVID-19

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова, переболевшая коронавирусом, сообщила на встрече в режиме видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным в субботу, что чувствует себя хорошо.
Ранее пресс-секретарь министра Анна Усачева сообщала РИА Новости, что Любимова заразилась коронавирусом, однако речи о госпитализации не шло. Позднее министр культуры отмечала, что самочувствие позволило ей не останавливать рабочий процесс и продолжить работу на дому.
"Владимир Владимирович, спасибо большое, да", - сказала она, отвечая на вопрос президента, все ли в порядке со здоровьем.
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