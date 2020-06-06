Путин заявил, что на продвижение русской культуры денег хватит

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. На продвижение русской культуры денег хватит, несмотря на падение цен на нефть, заявил президент РФ Владимир Путин.

Поэт, драматург и переводчик произведений Александра Пушкина на английский язык Джулиан Генри Лоуэнфельд на встрече президента РФ с деятелями культуры признался, что очень любит Россию, и заявил, что задаётся вопросом "Что же я могу для России сделать?", предложив продвигать кино за рубежом.

"У меня много идей как лучше продвигать чудесные советско-русские фильмы, чем это делается сейчас… Я надеюсь, что у нас получится встретиться с министром культуры Ольгой Борисовной", - сказал Лоуэнфельд.

Министр культуры Ольга Любимова заявила, что знакома с Лоуэнфельдом ещё по работе в департаменте кинематографии, "достаточно часто у нас были визиты". "Джулиан, сейчас давайте все поправятся, и вы, главное, себя берегите, и ждем вас в министерстве культуры, потом доложим вам, Владимир Владимирович", - сказала Любимова.

По словам Лоуэнфельда, все получится сделать даже до 2024 года. "Можно и недорого, и все это объединит, вы знаете, народы мира. Чуть-чуть нужно должной государственной поддержки, и все будет замечательно. Я ручаюсь, обещаю!", - сказал он.

Путин поблагодарил за полученное предложение.