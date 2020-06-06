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Культура
2020-06-06T16:05
https://ria.ru/20200606/1572565025.html
Путин заявил, что на продвижение русской культуры денег хватит
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РИА Новости

Путин заявил, что на продвижение русской культуры денег хватит

14:57 06.06.2020 (обновлено: 16:05 06.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. На продвижение русской культуры денег хватит, несмотря на падение цен на нефть, заявил президент РФ Владимир Путин.
Поэт, драматург и переводчик произведений Александра Пушкина на английский язык Джулиан Генри Лоуэнфельд на встрече президента РФ с деятелями культуры признался, что очень любит Россию, и заявил, что задаётся вопросом "Что же я могу для России сделать?", предложив продвигать кино за рубежом.
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"У меня много идей как лучше продвигать чудесные советско-русские фильмы, чем это делается сейчас… Я надеюсь, что у нас получится встретиться с министром культуры Ольгой Борисовной", - сказал Лоуэнфельд.
Министр культуры Ольга Любимова заявила, что знакома с Лоуэнфельдом ещё по работе в департаменте кинематографии, "достаточно часто у нас были визиты". "Джулиан, сейчас давайте все поправятся, и вы, главное, себя берегите, и ждем вас в министерстве культуры, потом доложим вам, Владимир Владимирович", - сказала Любимова.
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По словам Лоуэнфельда, все получится сделать даже до 2024 года. "Можно и недорого, и все это объединит, вы знаете, народы мира. Чуть-чуть нужно должной государственной поддержки, и все будет замечательно. Я ручаюсь, обещаю!", - сказал он.
Путин поблагодарил за полученное предложение.
"Что касается вашего замечания, что это недорого, ну, я думаю, что на то, что вы предлагаете, на продвижение русской культуры и русского языка - наследие Пушкина, денег у нас хватит, несмотря на падение цен на нефть. Тем более, что эти цены уже повышаются", - сказал Путин.
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