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Культура
2020-06-06T15:22
https://ria.ru/20200606/1572565000.html
Путин надеется на скорое возобновление работы театров
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РИА Новости

Путин надеется на скорое возобновление работы театров

14:57 06.06.2020 (обновлено: 15:22 06.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил надежду, что театры в скором времени возобновят работу.
Во время встречи президента с деятелями культуры к Путину обратился директор Омского областного театра для детей и молодежи Михаил Мальцев. Он отметил, что "мы все очень хотим работать". Мальцев указал, что пусть постепенно и маленькими шажками, с соблюдением необходимых мер предосторожности начнется движение к возобновлению работы театров.
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"Надеюсь, так оно и будет", - ответил Путин.
В мероприятии принимают участие, в частности, глава Роспотребнадзора Анна Попова, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, министр культуры Ольга Любимова, глава Бурятии Алексей Цыденов, советник президента Владимир Толстой.
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