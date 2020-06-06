Путин надеется на скорое возобновление работы театров

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил надежду, что театры в скором времени возобновят работу.
Во время встречи президента с деятелями культуры к Путину обратился директор Омского областного театра для детей и молодежи Михаил Мальцев. Он отметил, что "мы все очень хотим работать". Мальцев указал, что пусть постепенно и маленькими шажками, с соблюдением необходимых мер предосторожности начнется движение к возобновлению работы театров.
"Надеюсь, так оно и будет", - ответил Путин.
В мероприятии принимают участие, в частности, глава Роспотребнадзора Анна Попова, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, министр культуры Ольга Любимова, глава Бурятии Алексей Цыденов, советник президента Владимир Толстой.