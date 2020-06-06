Путин надеется на скорое возобновление работы театров

Во время встречи президента с деятелями культуры к Путину обратился директор Омского областного театра для детей и молодежи Михаил Мальцев. Он отметил, что "мы все очень хотим работать". Мальцев указал, что пусть постепенно и маленькими шажками, с соблюдением необходимых мер предосторожности начнется движение к возобновлению работы театров.