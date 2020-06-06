Путин призвал оперативно утвердить меры поддержки концертных учреждений

Путин, отвечая на выступление деятелей культуры, напомнил о встрече с представителями отрасли в Ново-Огарево. Президент сказал, что еще тогда "дал поручение правительству разработать пакет мер, чтобы поддержать организации, которые занимаются концертной, экскурсионной деятельностью, чтобы они сохранили свою финансовую устойчивость, чтобы у них не было неисполненных обязательств перед зрителями и посетителями".