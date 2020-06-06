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Путин призвал оперативно утвердить меры поддержки концертных учреждений
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РИА Новости

Путин призвал оперативно утвердить меры поддержки концертных учреждений

14:47 06.06.2020 (обновлено: 14:53 06.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совбеза в режиме видеоконференции
Президент России Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совбеза в режиме видеоконференции
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил оперативно "оформить" постановление кабмина по мерам поддержки концертных организаций, чтобы они сохранили финансовую устойчивость.
Путин, отвечая на выступление деятелей культуры, напомнил о встрече с представителями отрасли в Ново-Огарево. Президент сказал, что еще тогда "дал поручение правительству разработать пакет мер, чтобы поддержать организации, которые занимаются концертной, экскурсионной деятельностью, чтобы они сохранили свою финансовую устойчивость, чтобы у них не было неисполненных обязательств перед зрителями и посетителями".
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"Буквально недавно мы и с Михаилом Владимировичем Мишустиным (премьером РФ - ред.) это обсуждали, говорили по этой теме. Тогда я свои поручения уточнил, постановление подготовлено, сейчас министр (культуры Ольга Любимова - ред.) тоже об этом вскользь упомянула. Я прошу его оперативно оформить", - сказал Путин в ходе встречи с деятелями культуры, которая проходит в режиме видеоконференции.
В мероприятии принимают участие, в частности, глава Роспотребнадзора Анна Попова, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, министр культуры Ольга Любимова, глава Бурятии Алексей Цыденов, советник президента Владимир Толстой.
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