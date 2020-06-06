Путин рассказал, в чем заключаются величие и сила России

"Хочу особо подчеркнуть, то, насколько одинаково трепетно относятся сотрудники вашей библиотеки и к русскому, и к бурятскому языку, к нашей общей истории, культуре - это очень важно и даже символично, потому что нам дорого наше уникальное наследие во всем его многообразии, я уже много раз говорил - в этом величие и сила России - в многообразии. Традиции, обычаи, язык каждого народа, каждого этноса - абсолютно бесценное богатство России, и наш общий долг - сохранять его и приумножать его", - сказал глава государства.