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Культура
2020-06-06T16:45
https://ria.ru/20200606/1572564724.html
Путин рассказал, в чем заключаются величие и сила России
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РИА Новости

Путин рассказал, в чем заключаются величие и сила России

14:46 06.06.2020 (обновлено: 16:45 06.06.2020)
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Величие и сила России в многообразии, наш общий долг сохранять и приумножать это бесценное богатство, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи в онлайн-формате с деятелями культуры в субботу.
В ходе встречи выступила директор Национальной библиотеки Республики Бурятия Людмила Гармаева. Заслушав ее выступление, президент отметил, что открытие национальной республиканской библиотеки после реконструкции - это значимое событие для всей России. По словам главы государства, библиотека открывает самые широкие перспективы для развития научно-просветительской работы по сохранению и изучению самобытных традиций Бурятии и бурятского языка.
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"Хочу особо подчеркнуть, то, насколько одинаково трепетно относятся сотрудники вашей библиотеки и к русскому, и к бурятскому языку, к нашей общей истории, культуре - это очень важно и даже символично, потому что нам дорого наше уникальное наследие во всем его многообразии, я уже много раз говорил - в этом величие и сила России - в многообразии. Традиции, обычаи, язык каждого народа, каждого этноса - абсолютно бесценное богатство России, и наш общий долг - сохранять его и приумножать его", - сказал глава государства.
4452018
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КультураВладимир ПутинОбщество
Популярные комментарии
Открытие на нобелевку тянет....... )))
6 июня, 14:55
Арсений Новиков
2270004
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