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Распространение нового коронавируса
2020-06-06T14:43
https://ria.ru/20200606/1572564635.html
Вирусолог оценил обновленные рекомендации ВОЗ по ношению масок
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572194897_0:29:1501:873_1036x0_80_0_0_b6fad40bfeeda039e5c0af2bff817b7c.jpg
РИА Новости

Вирусолог оценил обновленные рекомендации ВОЗ по ношению масок

14:43 06.06.2020
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© РИА Новости / Александр КряжевМедицинские маски
Медицинские маски
© РИА Новости / Александр Кряжев
Медицинские маски. Архивное фото
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Вирусолог Анатолий Альштейн, комментируя в эфире НСН новые рекомендации Всемирной организации здравоохранение по ношению масок, напомнил, что в России постоянно напоминали о необходимости масок для всех.
Он подчеркнул, что рекомендация ВОЗ не может быть запоздавшей, так как пандемия коронавируса продолжается.

"У нас всегда говорили, что маска нужна и для того, чтобы защитить больного, и для того, чтобы защитить окружающих от больных", — заявил он, напомнив, что коронавирус передается воздушно-капельным путем, на пути которого нужна преграда в виде маски.

Вирусолог напомнил, что она не является стопроцентной гарантией защиты, но снижает вероятность заражения здорового человека.
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Ранее гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что организация советует использовать маски там, где "затруднено физическое дистанцирование", например, в магазинах или общественном транспорте. Также ВОЗ рекомендовала использовать маски людям с хроническими заболеваниями и старше 60 лет.
По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 6,6 миллионов инфицированных коронавирусной инфекции, 391 тысяча умерли. Согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, в мире более 6,7 миллиона человек заболели COVID-19, а умерли 395 тысяч.
В России выявлено более 458 тысяч случаев COVID-19, умерли 5725 пациентов, а выздоровели более 221 тысячи. Пандемия в стране, по мнению ВОЗ, достигла плато.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаАнатолий АльштейнМедицинские маскиКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияТедрос Адханом ГебрейесусВОЗОбщество
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