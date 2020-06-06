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2020-06-06T14:43
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Экстренно севший в Подмосковье Ми-38 вернулся в испытательный комплекс
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РИА Новости

Экстренно севший в Подмосковье Ми-38 вернулся в испытательный комплекс

14:43 06.06.2020
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкВертолет МИ-38-2
Вертолет МИ-38-2
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Вертолет МИ-38-2. Архивное фото
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Вертолет Ми-38, ранее совершивший вынужденную посадку в Подмосковье, после замены двигателя вернулся в летно-испытательный комплекс, сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга "Вертолеты России".
"Опытный образец вертолета Ми-38, ранее совершивший вынужденную посадку в Подмосковье, после замены двигателя благополучно вернулся в летно-испытательный комплекс Национального центра вертолетостроения. Комиссия, специально созданная для выявления причин произошедшего, продолжает свою работу", - сказали в пресс-службе.
Ранее в холдинге сообщали, что экстренная посадка опытного образца вертолета Ми-38 в Подмосковье произошла 3 июня в ходе испытательного полета из-за нештатной работы одного из двигателей, пострадавших нет. Отмечалось, что нештатная работа двигателя была зафиксирована во время четвертого захода на чрезвычайный режим, три предыдущих захода были выполнены штатно.
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Вертолеты РоссииМи-38Московская область (Подмосковье)Происшествия
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