Экстренно севший в Подмосковье Ми-38 вернулся в испытательный комплекс

"Опытный образец вертолета Ми-38, ранее совершивший вынужденную посадку в Подмосковье, после замены двигателя благополучно вернулся в летно-испытательный комплекс Национального центра вертолетостроения. Комиссия, специально созданная для выявления причин произошедшего, продолжает свою работу", - сказали в пресс-службе.

Ранее в холдинге сообщали, что экстренная посадка опытного образца вертолета Ми-38 в Подмосковье произошла 3 июня в ходе испытательного полета из-за нештатной работы одного из двигателей, пострадавших нет. Отмечалось, что нештатная работа двигателя была зафиксирована во время четвертого захода на чрезвычайный режим, три предыдущих захода были выполнены штатно.