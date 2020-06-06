Президент Египта объявил о новой инициативе по перемирию в Ливии

КАИР, 6 июн — РИА Новости. Президент Египта Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси объявил о новой инициативе по перемирию в Ливии, которая предусматривает прекращение огня и условия политического урегулирования.

"Межливийская инициатива направлена на прекращение боевых действий, она включает в себя вывод иностранных боевиков и разоружение группировок", — сказал ас-Сиси по итогам встречи с командующим Ливийской национальной армией маршалом Халифой Хафтаром и главой заседающей на востоке Ливии палаты представителей Акилой Салехом.

По его словам, инициатива также предполагает равноправное представительство трех регионов в президентском совете, объединение государственных институтов Ливии и принятие конституционной декларации.

Переходный период должен занять 18 месяцев с возможным продлением еще на полгода. За это время должны быть реорганизованы все государственные структуры Ливии, в особенности главные экономические — Центробанк, Национальная нефтяная корпорация. За переходным периодом, согласно "каирской инициативе", должны последовать президентские и парламентские выборы.

Каир поддерживает межливийскую договоренность прекратить огонь с 06:00 8 июля, добавил ас-Сиси, отметив, что инициатива также призывает к уважению всех международных усилий, к выводу иностранных наемников и разоружению группировок.

"Мы предостерегаем любую сторону в Ливии от намерений продолжить рассмотрение военного решения кризиса в стране", — заключил президент Египта.

После свержения и убийства Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, который с апреля 2019 года не прекращает попыток захватить Триполи.

В январе в Берлине прошла международная конференция по Ливии с участием России, США Турции , Египта и других стран, а также ЕС и ООН. Ее участники призвали к прекращению огня в Ливии и взяли на себя обязательство воздерживаться от вмешательства в конфликт и соблюдать эмбарго на поставку сторонам вооружений. Кроме того, они предложили создать комитет по контролю за выполнением договоренности о прекращении огня.