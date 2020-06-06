Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-06T17:16
https://ria.ru/20200606/1572564494.html
Президент Египта объявил о новой инициативе по перемирию в Ливии
https://cdn23.img.ria.ru/images/156300/66/1563006618_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_74bb0c5fc253f2a867d9a9d892c0fba8.jpg
РИА Новости

Президент Египта объявил о новой инициативе по перемирию в Ливии

14:52 06.06.2020 (обновлено: 17:16 06.06.2020)
3174
© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкСитуация в Ливии
Ситуация в Ливии
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
Ситуация в Ливии. Архивное фото
КАИР, 6 июн — РИА Новости. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси объявил о новой инициативе по перемирию в Ливии, которая предусматривает прекращение огня и условия политического урегулирования.

"Межливийская инициатива направлена на прекращение боевых действий, она включает в себя вывод иностранных боевиков и разоружение группировок", — сказал ас-Сиси по итогам встречи с командующим Ливийской национальной армией маршалом Халифой Хафтаром и главой заседающей на востоке Ливии палаты представителей Акилой Салехом.

Вид на город Сирт, Ливия
13:46
Силы ПНС Ливии начали операцию по установлению контроля над Сиртом
По его словам, инициатива также предполагает равноправное представительство трех регионов в президентском совете, объединение государственных институтов Ливии и принятие конституционной декларации.
Переходный период должен занять 18 месяцев с возможным продлением еще на полгода. За это время должны быть реорганизованы все государственные структуры Ливии, в особенности главные экономические — Центробанк, Национальная нефтяная корпорация. За переходным периодом, согласно "каирской инициативе", должны последовать президентские и парламентские выборы.
Каир поддерживает межливийскую договоренность прекратить огонь с 06:00 8 июля, добавил ас-Сиси, отметив, что инициатива также призывает к уважению всех международных усилий, к выводу иностранных наемников и разоружению группировок.
"Мы предостерегаем любую сторону в Ливии от намерений продолжить рассмотрение военного решения кризиса в стране", — заключил президент Египта.
После свержения и убийства Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, который с апреля 2019 года не прекращает попыток захватить Триполи.
Военные в Ливии
4 июня, 12:28
Эксперт оценил ситуацию в Ливии
В январе в Берлине прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и других стран, а также ЕС и ООН. Ее участники призвали к прекращению огня в Ливии и взяли на себя обязательство воздерживаться от вмешательства в конфликт и соблюдать эмбарго на поставку сторонам вооружений. Кроме того, они предложили создать комитет по контролю за выполнением договоренности о прекращении огня.
Москва не раз заявляла, что военного решения кризиса в Ливии нет.
4851005
Обсудить 5
Акиля СалехХалифа ХафтарЕвросоюзООНСШАОбострение конфликта в ЛивииАбдель Фаттах ас-СисиЛивияЕгипетВ мире
Рекомендуем
Мужчина в защитной маске гуляет в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького, который вновь открылся для посещений в рамках второго этапа снятия ограничений в Москве
Мясников назвал неожиданную причину заражения коронавирусом
Женщина с плакатом в Киеве
Терпение лопнуло: Украина не хочет выполнять требования МВФ
Сергей Шнуров
"Уже переобулся": Валерия заявила, что Шнуров попросил о помощи
Красная площадь в Москве
Собянин анонсировал "радикальные решения" по снятию ограничений
Сельское кладбище
Троицкая родительская суббота 2020 - что можно и чего нельзя делать
Юлия Норкина
Умерла жена телеведущего Андрея Норкина
Врач в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
В Минздраве рассказали, какие регионы вызывают тревогу из-за COVID-19
Медицинские маски
ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок
Сливочное масло
В сливочном масле нашли патогенные бактерии
Нефтяная качалка
Страны ОПЕК договорились продлить сокращение добычи нефти на месяц
Вид на город Сирт, Ливия
Силы ПНС Ливии начали операцию по установлению контроля над Сиртом
Военнослужащие РФ и Турции патрулируют участок трассы М-4 в зоне деэскалации Идлиб в Сирии
В России ответили на призыв США "убраться" с Ближнего Востока
Юлия Норкина
СМИ назвали причину смерти Юлии Норкиной
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
МИД прокомментировал высылку российских дипломатов из Чехии
Президент РФ Владимир Путин во время рабочей встречи в режиме видеоконференции с губернатором Смоленской области Алексеем Островским
Путин поправил Цыденова по стоимости библиотеки в Бурятии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:51В Самарской области 77 человек выздоровели от коронавируса
21:48В Миннеаполисе создали петицию за переименование улицы в честь Флойда
21:34Фрегат "Адмирал Касатонов" завершил морскую часть госиспытаний
21:28Кириенко отметил важность правильного выхода из режима ограничений
21:20В Пермском крае нашли пропавшего три дня назад мальчика
21:15В Воркуте увеличат коечный фонд из-за сложной эпидобстановки
21:11Пушков поспорил с Макфолом из-за беспорядков в США
21:11В Армении выявили первый случай коронавируса среди заключенных
21:09RT выпустил фильм о ситуации с коронавирусом в Дагестане
21:00За сутки от коронавируса выздоровели 120 российских военных
20:49В Пензенской области 52 человека выздоровели от коронавируса
20:47Посол прокомментировал выход США из Договора по открытому небу
20:42Россиянам предрекли "капризное" лето
20:38В Ингушетии восемь человек пострадали в ДТП с двумя автобусами
20:33В Берлине во время акции протеста пострадали полицейские и журналист
20:32США предложили помощь России в ликвидации разлива топлива в Норильске
20:28В Петербурге арестовали мужчину, ранившего студента на Невском проспекте
20:16Российский посол в США уверен в реализации "Северного потока — 2"
20:14Богданов назвал каирскую инициативу основой для серьезного политпроцесса
20:05СМИ предупредили об угрозе сильного землетрясения в Индии
Лента новостейМолния