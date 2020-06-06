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Культура
2020-06-06T14:58
https://ria.ru/20200606/1572564442.html
Минкульт разработал новые правила для музеев-усадеб
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РИА Новости

Минкульт разработал новые правила для музеев-усадеб

14:36 06.06.2020 (обновлено: 14:58 06.06.2020)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкМинистр культуры РФ Ольга Любимова
Министр культуры РФ Ольга Любимова
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Министр культуры РФ Ольга Любимова . Архивное фото
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила, что на следующей неделе появятся проработанные совместно с Роспотребнадзором новые правила работы российских музеев-усадеб.
"Мы точно так же проработали новые правила существования и работы музеев-усадеб, которые совсем скоро будут иметь возможность распахнуть свои двери для посетителей. Мы знаем, что в каждом учреждении культуры это будет зависеть от решения местных властей и эпидемиологической обстановки… Обратите внимание, уже в начале следующей неделе эти правила появятся", - сказал она в субботу на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Министр культуры РФ Ольга Любимова
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