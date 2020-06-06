Минкульт разработал новые правила для музеев-усадеб

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила, что на следующей неделе появятся проработанные совместно с Роспотребнадзором новые правила работы российских музеев-усадеб.
"Мы точно так же проработали новые правила существования и работы музеев-усадеб, которые совсем скоро будут иметь возможность распахнуть свои двери для посетителей. Мы знаем, что в каждом учреждении культуры это будет зависеть от решения местных властей и эпидемиологической обстановки… Обратите внимание, уже в начале следующей неделе эти правила появятся", - сказал она в субботу на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.