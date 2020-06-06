В Саратовской области рассказали о новых случаях COVID-19

"В регионе зарегистрировано 98 лабораторно подтвержденных новых случаев инфицирования… Среди заболевших 27 контактных лиц, 70 - с неустановленным источником заражения, один - прибывший с другой территории. По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее: с пневмонией - 63, с признаками ОРВИ - 20, с бессимптомным течением - 15", - приводит заявление оперштаба министерство информации и печати области.