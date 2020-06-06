В Саратовской области рассказали о новых случаях COVID-19

САРАТОВ, 6 июн - РИА Новости. Две трети новых выявленных пациентов с коронавирусом в Саратовской области болеют пневмонией, общее число заболевших этой инфекцией в регионе увеличилось до 3651, сообщил в субботу областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Всего в области скончались 36 пациентов с COVID-19.
"В регионе зарегистрировано 98 лабораторно подтвержденных новых случаев инфицирования… Среди заболевших 27 контактных лиц, 70 - с неустановленным источником заражения, один - прибывший с другой территории. По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее: с пневмонией - 63, с признаками ОРВИ - 20, с бессимптомным течением - 15", - приводит заявление оперштаба министерство информации и печати области.
Среди новых заболевших есть один ребенок. Уточняется, что 43 новых случая COVID-19 выявили в Саратове, 12 - в Балаковском, восемь - в Балашовском, семь - в Энгельсском, по четыре - в Марксовском и Озинском, по два - в Вольском, Калининском, Краснокутском, Татищевском, Хвалынском и Пугачевском, по одному - в Ершовском, Воскресенском, Дергачевском, Романовском, Самойловском, Саратовском, Турковском районах области и ЗАТО поселок Светлый.
По данным штаба, из 3651 зараженного коронавирусом в области вылечились 1547, в том числе 85 - за последние сутки.
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