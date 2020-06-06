Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-06T16:30
https://ria.ru/20200606/1572564122.html
Путин назвал русский язык основой национальной идентичности
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/06/1572568096_0:0:640:360_1036x0_80_0_0_93a8bc6c79ad0193c45f12b53f3d4b06.jpg
РИА Новости

Путин назвал русский язык основой национальной идентичности

14:31 06.06.2020 (обновлено: 16:30 06.06.2020)
644
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Русский язык объединяет все народы России, он является основой национальной идентичности, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с деятелями культуры.
"Для нашей страны русский язык - много больше, чем средство общения. Он объединяет все народы России, является основой нашей национальной идентичности, нашим великим наследием, уникальным по своей образности, четкости, меткости, выразительности и красоте", - сказал глава государства.
Президент России Владимир Путин
14:15Распространение нового коронавируса
Путин: прошедшие месяцы показали жизнеспособность культуры в России
День русского языка, приуроченный ко дню рождения Пушкина, отмечается в России 6 июня.
4823011
Обсудить 3
Владимир ПутинПушкинДень русского языкаОбщество
Рекомендуем
Путин: Величие России в ее многообразии
Путин рассказал, в чем заключаются величие и сила России
Президент РФ Владимир Путин во время рабочей встречи в режиме видеоконференции с губернатором Смоленской области Алексеем Островским
Путин поправил Цыденова по стоимости библиотеки в Бурятии
Мужчина в защитной маске гуляет в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького, который вновь открылся для посещений в рамках второго этапа снятия ограничений в Москве
Мясников назвал неожиданную причину заражения коронавирусом
Женщина с плакатом в Киеве
Терпение лопнуло: Украина не хочет выполнять требования МВФ
Красная площадь в Москве
Собянин анонсировал "радикальные решения" по снятию ограничений
Сергей Шнуров
"Уже переобулся": Валерия заявила, что Шнуров попросил о помощи
Сельское кладбище
Троицкая родительская суббота 2020 - что можно и чего нельзя делать
Юлия Норкина
Умерла жена телеведущего Андрея Норкина
Ликвидация ЧС в связи с разливом нефтепродуктов в Норильске
На месте ЧП в Норильске ПДК вредных веществ в воде превышены в 200 раз
Президент России Владимир Путин
Путин: прошедшие месяцы показали жизнеспособность культуры в России
Вертолет МИ-38-2
Экстренно севший в Подмосковье Ми-38 вернулся в испытательный комплекс
Врач в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
В Минздраве рассказали, какие регионы вызывают тревогу из-за COVID-19
Медицинские маски
ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок
Сливочное масло
В сливочном масле нашли патогенные бактерии
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин отметил рост интереса к изучению русского языка в мире
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:51В Самарской области 77 человек выздоровели от коронавируса
21:48В Миннеаполисе создали петицию за переименование улицы в честь Флойда
21:34Фрегат "Адмирал Касатонов" завершил морскую часть госиспытаний
21:28Кириенко отметил важность правильного выхода из режима ограничений
21:20В Пермском крае нашли пропавшего три дня назад мальчика
21:15В Воркуте увеличат коечный фонд из-за сложной эпидобстановки
21:11Пушков поспорил с Макфолом из-за беспорядков в США
21:11В Армении выявили первый случай коронавируса среди заключенных
21:09RT выпустил фильм о ситуации с коронавирусом в Дагестане
21:00За сутки от коронавируса выздоровели 120 российских военных
20:49В Пензенской области 52 человека выздоровели от коронавируса
20:47Посол прокомментировал выход США из Договора по открытому небу
20:42Россиянам предрекли "капризное" лето
20:38В Ингушетии восемь человек пострадали в ДТП с двумя автобусами
20:33В Берлине во время акции протеста пострадали полицейские и журналист
20:32США предложили помощь России в ликвидации разлива топлива в Норильске
20:28В Петербурге арестовали мужчину, ранившего студента на Невском проспекте
20:16Российский посол в США уверен в реализации "Северного потока — 2"
20:14Богданов назвал каирскую инициативу основой для серьезного политпроцесса
20:05СМИ предупредили об угрозе сильного землетрясения в Индии
Лента новостейМолния