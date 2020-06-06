Путин назвал русский язык основой национальной идентичности

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Русский язык объединяет все народы России, он является основой национальной идентичности, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с деятелями культуры.
"Для нашей страны русский язык - много больше, чем средство общения. Он объединяет все народы России, является основой нашей национальной идентичности, нашим великим наследием, уникальным по своей образности, четкости, меткости, выразительности и красоте", - сказал глава государства.
День русского языка, приуроченный ко дню рождения Пушкина, отмечается в России 6 июня.