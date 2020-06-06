В США выявили более 24 тысяч новых случаев COVID-19

Пациент в машине скорой помощи возле медицинского центра NYU Langone в Нью-Йорке. Архивное фото

Пациент в машине скорой помощи возле медицинского центра NYU Langone в Нью-Йорке

© AP Photo / John Minchillo Пациент в машине скорой помощи возле медицинского центра NYU Langone в Нью-Йорке

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Свыше 24 тысяч новых случаев заражения COVID-19 зафиксировали за сутки в США, около 1 тысячи человек скончались, сообщает университет Свыше 24 тысяч новых случаев заражения COVID-19 зафиксировали за сутки в США, около 1 тысячи человек скончались, сообщает университет Джонса Хопкинса , который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По его информации, за последние сутки в США зарегистрировали 24 720 случаев заражения, днем ранее этот показатель составлял 21 140. Это самое большое число новых случаев в США за последние две недели.

Жертвами коронавируса в США за последние 24 часа стал 921 человек, накануне сообщалось о 1036 скончавшихся.

По данным университета, всего в США зарегистрировали свыше 1,8 миллиона случаев заражения коронавирусом и более 109 тысяч смертельных случаев. Отмечается, что выздоровели более 491 тысяч человек.

Общее число зараженных коронавирусом в мире составляет, по последним данным университета Хопкинса, 6 759 210 человек. Выздоровели в мире свыше 2,7 миллиона, более 395 тысяч человек умерли.