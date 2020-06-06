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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-06T14:27
https://ria.ru/20200606/1572563992.html
В США выявили более 24 тысяч новых случаев COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570005922_0:23:3072:1751_1036x0_80_0_0_e3913f06170d933d6befb19e638468d7.jpg
РИА Новости

В США выявили более 24 тысяч новых случаев COVID-19

14:27 06.06.2020
2002
© AP Photo / John MinchilloПациент в машине скорой помощи возле медицинского центра NYU Langone в Нью-Йорке
Пациент в машине скорой помощи возле медицинского центра NYU Langone в Нью-Йорке
© AP Photo / John Minchillo
Пациент в машине скорой помощи возле медицинского центра NYU Langone в Нью-Йорке. Архивное фото
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Свыше 24 тысяч новых случаев заражения COVID-19 зафиксировали за сутки в США, около 1 тысячи человек скончались, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По его информации, за последние сутки в США зарегистрировали 24 720 случаев заражения, днем ранее этот показатель составлял 21 140. Это самое большое число новых случаев в США за последние две недели.
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Жертвами коронавируса в США за последние 24 часа стал 921 человек, накануне сообщалось о 1036 скончавшихся.
По данным университета, всего в США зарегистрировали свыше 1,8 миллиона случаев заражения коронавирусом и более 109 тысяч смертельных случаев. Отмечается, что выздоровели более 491 тысяч человек.
Общее число зараженных коронавирусом в мире составляет, по последним данным университета Хопкинса, 6 759 210 человек. Выздоровели в мире свыше 2,7 миллиона, более 395 тысяч человек умерли.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Университет Джонса ХопкинсаСШАВ мире
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