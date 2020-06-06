В Афганистане число случаев COVID-19 превысило 19,5 тысячи

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в Афганистане превысило 19,5 тысячи, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на министерство здравоохранения страны.
По данным минздрава, за все время в Афганистане зафиксировали 19 551 случай заражения, 327 пациентов с коронавирусом скончались. Отмечается, что свыше 1,8 тысячи заразившихся выздоровели.
Медики за последние сутки выявили 582 новых случая инфицирования, еще 18 человек скончались за 24 часа.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,5 миллиона случаев заражения, почти 387 тысяч человек скончались.
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