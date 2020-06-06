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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-06T14:26
https://ria.ru/20200606/1572563960.html
В Афганистане число случаев COVID-19 превысило 19,5 тысячи
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/06/1572563760_0:314:2720:1844_1036x0_80_0_0_6623b0172723415f8e0ae476ebcfc408.jpg
РИА Новости

В Афганистане число случаев COVID-19 превысило 19,5 тысячи

14:26 06.06.2020
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© REUTERS / Parwiz Волонтеры распространяют брошюры про COVID-19 в Афганистане
Волонтеры распространяют брошюры про COVID-19 в Афганистане
© REUTERS / Parwiz
Волонтеры распространяют брошюры про COVID-19 в Афганистане
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в Афганистане превысило 19,5 тысячи, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на министерство здравоохранения страны.
По данным минздрава, за все время в Афганистане зафиксировали 19 551 случай заражения, 327 пациентов с коронавирусом скончались. Отмечается, что свыше 1,8 тысячи заразившихся выздоровели.
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Медики за последние сутки выявили 582 новых случая инфицирования, еще 18 человек скончались за 24 часа.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,5 миллиона случаев заражения, почти 387 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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