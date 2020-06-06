В ГД раскритиковали новый проект правил медосвидетельствования водителей

"Во-первых, мне как специалисту непонятно, по каким критериям и симптомам врач-нарколог за 5-10 минутный прием может определить или заподозрить наличие у человека алкогольной зависимости. Будет ли это какая-то симптоматика, психологические тесты или еще что? Во-вторых, насколько я понял, люди, у которых врач заподозрил наличие зависимости, должны будут сдать анализ за свой счет и пройти тест. Не получим ли мы большое количество претензий и жалоб на работу наркологов в случаях, когда тест будет отрицательным и алкоголизм у человека не подтвердится. И кто тогда будет возвращать финансовые затраты?" - сказал Менделевич РИА Новости.