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2020-06-06T14:25
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В ГД раскритиковали новый проект правил медосвидетельствования водителей
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РИА Новости

В ГД раскритиковали новый проект правил медосвидетельствования водителей

14:25 06.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкДепутат, член комитета Государственной Думы РФ по охране здоровья Борис Менделевич
Депутат, член комитета Государственной Думы РФ по охране здоровья Борис Менделевич
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Депутат, член комитета Государственной Думы РФ по охране здоровья Борис Менделевич. Архивное фото
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Новый проект правил медосвидетельствования водителей вызывает ряд вопросов с точки зрения его дальнейшей реализации, стоит подумать о более частом проведении медосмотров, не увязывая это с лишением прав, считает член комитета Госдумы по охране здоровья, психиатр-нарколог Борис Менделевич.
Минздрав России подготовил проект об изменениях в правилах медосвидетельствования для водителей. Согласно документу, сдавать анализы для диагностики употребления алкоголя водителям при получении медсправки нужно будет, только если нарколог выявит симптомы заболевания.
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"Во-первых, мне как специалисту непонятно, по каким критериям и симптомам врач-нарколог за 5-10 минутный прием может определить или заподозрить наличие у человека алкогольной зависимости. Будет ли это какая-то симптоматика, психологические тесты или еще что? Во-вторых, насколько я понял, люди, у которых врач заподозрил наличие зависимости, должны будут сдать анализ за свой счет и пройти тест. Не получим ли мы большое количество претензий и жалоб на работу наркологов в случаях, когда тест будет отрицательным и алкоголизм у человека не подтвердится. И кто тогда будет возвращать финансовые затраты?" - сказал Менделевич РИА Новости.
По мнению депутата, стоит подумать о проведении медицинских осмотров гораздо чаще, при этом не обязательно привязывать их к отмене прав.
"К примеру, тест на алкоголизм может быть одним из составляющих диспансеризации. Мы идем к всеобщей диспансеризации населения, и почему бы не включить в диспансеризацию мониторинг возможностей человека на управление транспортным средством?" - пояснил он.
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Менделевич считает, что Минздрав и экспертное сообщество должны изучить механизм реализации данных проверок, их стоимость и порядок оплаты, в частности социально-адресную помощь для нуждающихся.
Минздрав РФ планировал с 22 ноября 2019 года внести изменения в порядок обязательного медицинского освидетельствования водителей и кандидатов в водители, увеличив объем исследований. Планы нововведений вызвали ажиотаж среди автомобилистов в регионах, предполагаемый рост стоимости прохождения водительской медкомиссии привел к огромным очередям в наркологических и психоневрологических диспансерах. Позднее стало известно, что Минздрав "с учетом обеспокоенности граждан" принял решение отложить вступление в силу нового порядка медосмотра для водителей и проведет дополнительный анализ методов тестирования.
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Борис МенделевичМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Госдума РФОбщество
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