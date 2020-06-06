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Культура
2020-06-06T14:29
https://ria.ru/20200606/1572563704.html
Путин: сфера культуры должна получить стимул для развития после пандемии
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РИА Новости

Путин: сфера культуры должна получить стимул для развития после пандемии

14:19 06.06.2020 (обновлено: 14:29 06.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил деятелей культуры представить свои предложения, чтобы театры, музеи, концертные залы и другие учреждения этой сферы вышли из вынужденных каникул, связанных с эпидемией коронавируса, с минимальными потерями и получили стимулы для дальнейшего развития.
"Такое обсуждение, как вы знаете, идет все последние недели. И сегодня хотел бы услышать от вас, какие дополнительные меры, по вашему мнению, нужны, чтобы наши музеи, театры, цирки, выставочные и концертные залы, библиотеки, музыкальные школы, кинематограф вышли из вынужденных каникул с минимальными потерями и, главное, получили бы стимул для продолжения работы, могли активно развиваться в будущем", - заявил Путин в субботу на встрече с деятелями культуры.
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