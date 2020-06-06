Путин: сфера культуры должна получить стимул для развития после пандемии

"Такое обсуждение, как вы знаете, идет все последние недели. И сегодня хотел бы услышать от вас, какие дополнительные меры, по вашему мнению, нужны, чтобы наши музеи, театры, цирки, выставочные и концертные залы, библиотеки, музыкальные школы, кинематограф вышли из вынужденных каникул с минимальными потерями и, главное, получили бы стимул для продолжения работы, могли активно развиваться в будущем", - заявил Путин в субботу на встрече с деятелями культуры.