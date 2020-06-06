Путин: сфера культуры должна получить стимул для развития после пандемии

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил деятелей культуры представить свои предложения, чтобы театры, музеи, концертные залы и другие учреждения этой сферы вышли из вынужденных каникул, связанных с эпидемией коронавируса, с минимальными потерями и получили стимулы для дальнейшего развития.
"Такое обсуждение, как вы знаете, идет все последние недели. И сегодня хотел бы услышать от вас, какие дополнительные меры, по вашему мнению, нужны, чтобы наши музеи, театры, цирки, выставочные и концертные залы, библиотеки, музыкальные школы, кинематограф вышли из вынужденных каникул с минимальными потерями и, главное, получили бы стимул для продолжения работы, могли активно развиваться в будущем", - заявил Путин в субботу на встрече с деятелями культуры.
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