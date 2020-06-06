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2020-06-06T14:37
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Путин анонсировал корректировки в нацпроекты, в том числе по культуре
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РИА Новости

Путин анонсировал корректировки в нацпроекты, в том числе по культуре

14:18 06.06.2020 (обновлено: 14:37 06.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в плане восстановления экономики надо учесть вопросы деятельности культуры, а в нацпроекты будут вноситься корректировки.
"Культура вошла в перечень отраслей, которые получили дополнительные меры государственной поддержки. Сейчас мы постепенно возвращаемся к привычной нормальной жизни, идет доработка национального плана восстановления экономики и социальной сферы. Обязательно нужно учесть в нем и вопросы деятельности учреждений культуры. Подчеркну, что такой план принимается как для решения текущих задач, так и на перспективу, с учетом наших долгосрочных целый развития", - сказал Путин на встрече с деятелями культуры в субботу.
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По его словам, будут вноситься корректировки в национальные проекты, в том числе и в нацпроект "Культура". "Все такие решения, и об этом мы с коллегами из правительства договорились, будут вырабатываться прямо в контакте с профессиональным сообществом, с представителями ключевых сфер, к которым, без всякого сомнения, принадлежит культура", - сказал президент.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияВладимир ПутинКультура
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