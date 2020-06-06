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2020-06-06T14:38
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Путин: прошедшие месяцы показали жизнеспособность культуры в России
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РИА Новости

Путин: прошедшие месяцы показали жизнеспособность культуры в России

14:15 06.06.2020 (обновлено: 14:38 06.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Сложности прошедших месяцев показали жизнеспособность и открытость к обществу культуры в России, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Прошедшие месяцы вновь показали, насколько жизнеспособна и открыта к обществу наша российская культура. Несмотря на сложности, учреждения культуры, их коллективы делали все возможное, чтобы поддержать людей", - сказал глава государства на встрече с деятелями культуры.
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Путин также поблагодарил всех, кто в период эпидемии сделал все, чтобы культурная жизнь не прерывалась.
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