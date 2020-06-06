МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проводит встречу с деятелями культуры.
Глава государства в начале встречи отметил, что очень рад всех приветствовать в день рождения "нашего великого поэта и поздравить с пушкинским днем и днем русского языка".
00:43День русского языка
"Сегодня мы отмечаем два государственных праздника, которые тесно, неразрывно связаны - и по смыслу, и по своей сути, и по значимости тоже, конечно", - сказал Путин.
Глава государства отметил, что Александр Сергеевич Пушкин - это не только достояние русской и мировой культуры. "Он признан - вы это знаете лучше, чем кто-либо другой - основоположником современного русского языка, государственного языка нашей страны, Российской Федерации. День русского языка имеет еще и статус международного праздника, так как русский - один из официальных языков Организации Объединенных Наций", - сказал Путин.
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В мероприятии принимают участие глава Роспотребнадзора Анна Попова, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, министр культуры Ольга Любимова, глава Бурятии Алексей Цыденов, советник президента Владимир Толстой.
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Путин в день рождения Пушкина встретился с деятелями культуры. По видеосвязи pic.twitter.com/IenThckCXF— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) June 6, 2020