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2020-06-06T15:44
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Путин проводит встречу с деятелями культуры
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РИА Новости

Путин проводит встречу с деятелями культуры

14:14 06.06.2020 (обновлено: 15:44 06.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проводит встречу с деятелями культуры.
Глава государства в начале встречи отметил, что очень рад всех приветствовать в день рождения "нашего великого поэта и поздравить с пушкинским днем и днем русского языка".
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День русского языка
"Сегодня мы отмечаем два государственных праздника, которые тесно, неразрывно связаны - и по смыслу, и по своей сути, и по значимости тоже, конечно", - сказал Путин.
Глава государства отметил, что Александр Сергеевич Пушкин - это не только достояние русской и мировой культуры. "Он признан - вы это знаете лучше, чем кто-либо другой - основоположником современного русского языка, государственного языка нашей страны, Российской Федерации. День русского языка имеет еще и статус международного праздника, так как русский - один из официальных языков Организации Объединенных Наций", - сказал Путин.
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"Я русский бы выучил только за то, что им разговаривал…" Пушкин!
08:00
В мероприятии принимают участие глава Роспотребнадзора Анна Попова, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, министр культуры Ольга Любимова, глава Бурятии Алексей Цыденов, советник президента Владимир Толстой.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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