Путин проводит встречу с деятелями культуры

Глава государства в начале встречи отметил, что очень рад всех приветствовать в день рождения "нашего великого поэта и поздравить с пушкинским днем и днем русского языка".

"Сегодня мы отмечаем два государственных праздника, которые тесно, неразрывно связаны - и по смыслу, и по своей сути, и по значимости тоже, конечно", - сказал Путин.