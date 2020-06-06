В Иране за сутки выявили 2 269 заразившихся коронавирусом

МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Число суточных заражений коронавирусом в Число суточных заражений коронавирусом в Иране второй день подряд ниже 3 тысяч, следует из данных, которые озвучил официальный представитель минздрава Ирана Киануш Джаханпур, его сообщение приводится в официальном Telegram-канале правительства.

Власти Ирана в четверг выявили наибольшее число суточных заболеваний коронавирусом в стране за все время (с 19 февраля) – 3 574. На протяжении трех дней со вторника по четверг число новых случаев не опускалось ниже 3 тысяч. Накануне прирост зараженных составил 2886.

Как сообщил Джаханпур, по всей стране в общей сложности выявлено 169 425 случаев заражения коронавирусом, за прошедшие сутки было выявлено 2 269 новых случаев. Более 132 тысяч человек выздоровели. Он добавил, что за прошедшие 24 часа скончались 75 человек с коронавирусом, а общее число жертв с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о коронавирусе, достигло 8 209.

В свою очередь, президент страны Хасан Роухани, как следует из релиза, на фоне недавнего роста заболеваемости заявил, что в текущих условия Иран не может позволить себе прекращение экономической деятельности, в частности, добавил президент, магазины и заводы должны работать, а людям необходимо жить в условиях коронавируса, поскольку неизвестно, когда пандемия закончится и когда будет произведена вакцина.

В Иране в последний месяц наблюдалось скачкообразное распространение коронавируса: спады сменялись ростом и наоборот, но в последнее время заболеваемость только росла. Так, еще в начале мая за сутки были зафиксированы всего 802 новых случая заражения коронавирусом, а 2 июня, впервые за более чем два месяца, было выявлено более 3 тысяч случаев заражения коронавирусом в течение 24 часов.

Рост наблюдался по мере снятия властями ограничений на работу опасных с точки зрения распространения коронавируса предприятий и бизнеса, где предполагается большое скопление людей (в том числе мест общественного питания). Кроме того, власти разрешили работу мечетей во многих районах страны и открыли для посещения святыни, а недавно отмечались религиозные праздники по случаю окончания месяца Рамадан.