Белоруссии не нужны "крайние меры" по борьбе с COVID, считает Лукашенко

МИНСК, 6 июн - РИА Новости. Белоруссия пока не нуждается в принятии "крайних мер" для борьбы с коронавирусом COVID-19, ситуация с заболеваемостью управляемая, заявил в субботу белорусский президент Александр Лукашенко.
"Это была тяжелая борьба, которая сегодня не закончена. Ситуация управляемая и страна управляемая, и мы можем принять любое решение. Но пока, слава богу, нам не нужны крайние меры… Наши врачи научились справляться с этой болезнью. Она у каждого человека может протекать по-разному. Отсюда и лекарства нужны разные. Лекарств у нас хватает, защитных средств предостаточно, и врачи приспособились лечить эти болезни", - приводит пресс-служба слова Лукашенко, который посещает Могилевскую область.
По словам главы государства, Белоруссии в борьбе с COVID-19 к настоящему времени удалось избежать "крайнего сценария". "Что касается границ, нам и закрывать не надо было. Наше все окружение закрылось. Мы не закрывали аэропорт. Мы показали, что есть такая Беларусь, что она стойкая, мудрая, мощная и может справляться с этой пандемией", - заявил Лукашенко.
При этом, как отметил глава республики, выбранный Белоруссией путь по борьбе с инфекцией отличается от мер других стран лишь тем, что власти "не вводили тотальный карантин и комендантский час, не закрывали людей в своих домах и квартирах". Лукашенко уверен, что в Белоруссии нет такой ситуации, чтобы вводить комендантский час. При этом президент заверил, что при необходимости может "закрыть" страну в течение суток.
"Но надо же думать, как люди будут жить в однокомнатной квартире, а как в общежитиях… Я понимал, какое будет настроение людей, и с каким настроением выйдут эти люди после закрытия, и что будет потом", - сказал Лукашенко.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,5 миллиона случаев заражения, почти 387 тысячи человек скончались. В Белоруссии число случаев инфицирования коронавирусом, по информации Минздрава, выросло до 46 868, в том числе скончались 259 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф