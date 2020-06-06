Белоруссии не нужны "крайние меры" по борьбе с COVID, считает Лукашенко

"Это была тяжелая борьба, которая сегодня не закончена. Ситуация управляемая и страна управляемая, и мы можем принять любое решение. Но пока, слава богу, нам не нужны крайние меры… Наши врачи научились справляться с этой болезнью. Она у каждого человека может протекать по-разному. Отсюда и лекарства нужны разные. Лекарств у нас хватает, защитных средств предостаточно, и врачи приспособились лечить эти болезни", - приводит пресс-служба слова Лукашенко, который посещает Могилевскую область.

По словам главы государства, Белоруссии в борьбе с COVID-19 к настоящему времени удалось избежать "крайнего сценария". "Что касается границ, нам и закрывать не надо было. Наше все окружение закрылось. Мы не закрывали аэропорт. Мы показали, что есть такая Беларусь, что она стойкая, мудрая, мощная и может справляться с этой пандемией", - заявил Лукашенко.

При этом, как отметил глава республики, выбранный Белоруссией путь по борьбе с инфекцией отличается от мер других стран лишь тем, что власти "не вводили тотальный карантин и комендантский час, не закрывали людей в своих домах и квартирах". Лукашенко уверен, что в Белоруссии нет такой ситуации, чтобы вводить комендантский час. При этом президент заверил, что при необходимости может "закрыть" страну в течение суток.