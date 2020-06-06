Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-06T14:12
https://ria.ru/20200606/1572563013.html
В ЛНР заявили о прибытии украинских снайперов к линии соприкосновения
https://cdn21.img.ria.ru/images/156222/57/1562225781_0:0:3045:1713_1036x0_80_0_0_083ef85720d7ae42d83e4fe003639f97.jpg
РИА Новости

В ЛНР заявили о прибытии украинских снайперов к линии соприкосновения

14:12 06.06.2020
2224
© AP Photo / Vitali KomarУкраинский военный на боевой позиции в Донецкой области
Украинский военный на боевой позиции в Донецкой области
© AP Photo / Vitali Komar
Украинский военный на боевой позиции в Донецкой области. Архивное фото
ЛУГАНСК, 6 июн - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала прибытие групп снайперов украинских силовиков к линии соприкосновения в район подконтрольного Киеву населенного пункта Попасная у линии соприкосновения в Донбассе, заявил журналистам официальный представитель оборонного ведомства республики Яков Осадчий.
Ранее пресс-служба Народной милиции сообщила об атаке из стрелкового оружия со стороны ВС Украины на беспилотник Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.
Вывеска на здании СК России
Вчера, 14:57
СК нашел новый эпизод преступлений полковника ВСУ Гончарука в Донбассе
"... В район населенного пункта Попасная прибыли снайперские пары из разведывательной роты соединения", - заявил Осадчий.
Он уточнил, что, по данным Народной милиции республики, на полигоне в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Дмитровка прошли практические стрельбы снайперов из снайперских винтовок Barret M107-A1 американского производства.
Он не исключил, что это связано "с подготовкой провокационных обстрелов территории ЛНР в преддверие переговоров минской контактной группы 9-10 июня".
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
102276
Обсудить 0
Яков ОсадчийСитуация в ДНР и ЛНРСММ ОБСЕДонбассЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВ мире
Рекомендуем
Женщина с плакатом в Киеве
Терпение лопнуло: Украина не хочет выполнять требования МВФ
Сергей Шнуров
"Уже переобулся": Валерия заявила, что Шнуров попросил о помощи
Мужчина в защитной маске гуляет в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького, который вновь открылся для посещений в рамках второго этапа снятия ограничений в Москве
Мясников назвал неожиданную причину заражения коронавирусом
Красная площадь в Москве
Собянин анонсировал "радикальные решения" по снятию ограничений
Сельское кладбище
Троицкая родительская суббота 2020 - что можно и чего нельзя делать
Юлия Норкина
Умерла жена телеведущего Андрея Норкина
Врач в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
В Минздраве рассказали, какие регионы вызывают тревогу из-за COVID-19
Медицинские маски
ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок
Сливочное масло
В сливочном масле нашли патогенные бактерии
Глава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР сообщил о взломе аккаунта в "ВКонтакте"
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в Нормандском формате
Зеленский и Меркель обсудили выполнение договоренностей по Донбассу
Юлия Норкина
СМИ назвали причину смерти Юлии Норкиной
Празднование Троицы в городах России
Духов день 2020 - что это за праздник и когда отмечается в этом году
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов
Кравцов заявил, что ситуация с ЕГЭ поменялась в лучшую сторону
Девушка после измерения температуры при входе в лечебное учреждение
Консультации у врачей в Подмосковье будут проходить по новым правилам
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:51В Самарской области 77 человек выздоровели от коронавируса
21:48В Миннеаполисе создали петицию за переименование улицы в честь Флойда
21:34Фрегат "Адмирал Касатонов" завершил морскую часть госиспытаний
21:28Кириенко отметил важность правильного выхода из режима ограничений
21:20В Пермском крае нашли пропавшего три дня назад мальчика
21:15В Воркуте увеличат коечный фонд из-за сложной эпидобстановки
21:11Пушков поспорил с Макфолом из-за беспорядков в США
21:11В Армении выявили первый случай коронавируса среди заключенных
21:09RT выпустил фильм о ситуации с коронавирусом в Дагестане
21:00За сутки от коронавируса выздоровели 120 российских военных
20:49В Пензенской области 52 человека выздоровели от коронавируса
20:47Посол прокомментировал выход США из Договора по открытому небу
20:42Россиянам предрекли "капризное" лето
20:38В Ингушетии восемь человек пострадали в ДТП с двумя автобусами
20:33В Берлине во время акции протеста пострадали полицейские и журналист
20:32США предложили помощь России в ликвидации разлива топлива в Норильске
20:28В Петербурге арестовали мужчину, ранившего студента на Невском проспекте
20:16Российский посол в США уверен в реализации "Северного потока — 2"
20:14Богданов назвал каирскую инициативу основой для серьезного политпроцесса
20:05СМИ предупредили об угрозе сильного землетрясения в Индии
Лента новостейМолния