В ЛНР заявили о прибытии украинских снайперов к линии соприкосновения

ЛУГАНСК, 6 июн - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала прибытие групп снайперов украинских силовиков к линии соприкосновения в район подконтрольного Киеву населенного пункта Попасная у линии соприкосновения в Донбассе, заявил журналистам официальный представитель оборонного ведомства республики Яков Осадчий.
Ранее пресс-служба Народной милиции сообщила об атаке из стрелкового оружия со стороны ВС Украины на беспилотник Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.
"... В район населенного пункта Попасная прибыли снайперские пары из разведывательной роты соединения", - заявил Осадчий.
Он уточнил, что, по данным Народной милиции республики, на полигоне в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Дмитровка прошли практические стрельбы снайперов из снайперских винтовок Barret M107-A1 американского производства.
Он не исключил, что это связано "с подготовкой провокационных обстрелов территории ЛНР в преддверие переговоров минской контактной группы 9-10 июня".
9 декабря 2019, 21:34Минские соглашения