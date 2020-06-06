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2020-06-06T14:02
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Мишустин поприветствовал участников книжного фестиваля "Красная площадь"
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РИА Новости

Мишустин поприветствовал участников книжного фестиваля "Красная площадь"

14:02 06.06.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкУчастники ежегодного российского книжного фестиваля на Красной площади
Участники ежегодного российского книжного фестиваля на Красной площади
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Участники ежегодного российского книжного фестиваля на Красной площади
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поприветствовал гостей и участников книжного фестиваля "Красная площадь", который проходит в Москве с 6 по 8 июня, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.
"Рад приветствовать участников и гостей книжного фестиваля "Красная площадь", открытие которого приурочено ко Дню русского языка", - написал Мишустин.
Книжный фестиваль Красная площадь в Москве
13:50Культура
В Москве открылся книжный фестиваль "Красная площадь"
Он отметил, что за время своего существования этот литературный праздник стал важным событием в культурной жизни столицы, а также центром притяжения для "настоящих ценителей художественного слова и интеллектуальной книги".
"Интерес к вашему фестивалю неслучаен, ведь, как справедливо заметил Константин Паустовский, человек, любящий и умеющий читать, – счастливый человек. Он окружён множеством умных, добрых и верных друзей. Друзья эти – книги", - добавил премьер-министр.
Мишустин подчеркнул, что гостей фестиваля ждут дискуссии с известными писателями, поэтами, учеными. Кроме того, ведущие музеи расскажут о своих проектах, а артисты и музыканты покажут постановки на основе классических и современных произведений. Особое внимание на празднике будет уделено празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Экзаменационные листы с тестовыми заданиями по русскому языку
00:43
День русского языка
Премьер-министр выразил уверенность, что мероприятие запомнится гостям насыщенной программой и неповторимой атмосферой, а для представителей книжной индустрии оно станет хорошей поддержкой.
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КультураКнижный фестиваль "Красная площадь"Михаил МишустинМосква
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