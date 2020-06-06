Мишустин поприветствовал участников книжного фестиваля "Красная площадь"

"Рад приветствовать участников и гостей книжного фестиваля "Красная площадь", открытие которого приурочено ко Дню русского языка", - написал Мишустин.

Он отметил, что за время своего существования этот литературный праздник стал важным событием в культурной жизни столицы, а также центром притяжения для "настоящих ценителей художественного слова и интеллектуальной книги".

"Интерес к вашему фестивалю неслучаен, ведь, как справедливо заметил Константин Паустовский, человек, любящий и умеющий читать, – счастливый человек. Он окружён множеством умных, добрых и верных друзей. Друзья эти – книги", - добавил премьер-министр.

Мишустин подчеркнул, что гостей фестиваля ждут дискуссии с известными писателями, поэтами, учеными. Кроме того, ведущие музеи расскажут о своих проектах, а артисты и музыканты покажут постановки на основе классических и современных произведений. Особое внимание на празднике будет уделено празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.