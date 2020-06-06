В Сочи стартовал сезон фонтанов

"В Сочи начался сезон фонтанов. 6 июня на курорте одновременно возобновили работу все городские фонтаны. Для посещения открылись сочинские парки, скверы и набережные, а также летние террасы кафе и ресторанов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что к началу лета в Сочи подготовлены все общественные пространства и прогулочные зоны. В парках, скверах и на набережных выполнены точечные работы по благоустройству: отреставрирована уличная мебель, высажены цветочные клумбы, приведены в порядок тротуарная плитка и малые архитектурные формы, произведена обрезка зеленых насаждений, покраска опорных стен, а также бордюров и ограждений.