В Сочи стартовал сезон фонтанов

СОЧИ, 6 июн – РИА Новости. Все городские фонтаны возобновили работу в Сочи после улучшения эпидобстановки с коронавирусом в регионе, сообщает администрация курорта.
Отмечается, что после ослабления губернатором Краснодарского края ограничительных мер, связанных с COVID-19, стало возможно запустить работу одного из главных символов лета – фонтанов. Жители и гости Сочи могут вернуться к прогулкам и занятиям спортом на улице. Однако режим карантина в регионе продлён до 21 июня, и необходимость соблюдать меры предосторожности сохраняется.
"В Сочи начался сезон фонтанов. 6 июня на курорте одновременно возобновили работу все городские фонтаны. Для посещения открылись сочинские парки, скверы и набережные, а также летние террасы кафе и ресторанов", - говорится в сообщении.
Уточняется, что к началу лета в Сочи подготовлены все общественные пространства и прогулочные зоны. В парках, скверах и на набережных выполнены точечные работы по благоустройству: отреставрирована уличная мебель, высажены цветочные клумбы, приведены в порядок тротуарная плитка и малые архитектурные формы, произведена обрезка зеленых насаждений, покраска опорных стен, а также бордюров и ограждений.