Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-06T14:01
https://ria.ru/20200606/1572562678.html
В Сочи стартовал сезон фонтанов
https://cdn24.img.ria.ru/images/155158/29/1551582957_0:103:3068:1829_1036x0_80_0_0_61a3ed904d8f944ab3268211fc230bba.jpg
РИА Новости

В Сочи стартовал сезон фонтанов

14:01 06.06.2020
193
© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкСочи
Сочи
© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
Сочи. Архивное фото
СОЧИ, 6 июн – РИА Новости. Все городские фонтаны возобновили работу в Сочи после улучшения эпидобстановки с коронавирусом в регионе, сообщает администрация курорта.
Отмечается, что после ослабления губернатором Краснодарского края ограничительных мер, связанных с COVID-19, стало возможно запустить работу одного из главных символов лета – фонтанов. Жители и гости Сочи могут вернуться к прогулкам и занятиям спортом на улице. Однако режим карантина в регионе продлён до 21 июня, и необходимость соблюдать меры предосторожности сохраняется.
Отдыхающие в кафе на берегу Черного моря в Сочи
Вчера, 17:33Распространение нового коронавируса
В Сочи откроются летние кафе и рестораны
"В Сочи начался сезон фонтанов. 6 июня на курорте одновременно возобновили работу все городские фонтаны. Для посещения открылись сочинские парки, скверы и набережные, а также летние террасы кафе и ресторанов", - говорится в сообщении.
Уточняется, что к началу лета в Сочи подготовлены все общественные пространства и прогулочные зоны. В парках, скверах и на набережных выполнены точечные работы по благоустройству: отреставрирована уличная мебель, высажены цветочные клумбы, приведены в порядок тротуарная плитка и малые архитектурные формы, произведена обрезка зеленых насаждений, покраска опорных стен, а также бордюров и ограждений.
Отдыхающие в кафе отеля, Алушта
Вчера, 11:34Туризм
Эксперты рассказали, как туристы бронируют отели в Сочи и Крыму
201010
Обсудить 1
СочиКраснодарский крайОбщество
Рекомендуем
Женщина с плакатом в Киеве
Терпение лопнуло: Украина не хочет выполнять требования МВФ
Сергей Шнуров
"Уже переобулся": Валерия заявила, что Шнуров попросил о помощи
Мужчина в защитной маске гуляет в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького, который вновь открылся для посещений в рамках второго этапа снятия ограничений в Москве
Мясников назвал неожиданную причину заражения коронавирусом
Красная площадь в Москве
Собянин анонсировал "радикальные решения" по снятию ограничений
Сельское кладбище
Троицкая родительская суббота 2020 - что можно и чего нельзя делать
Юлия Норкина
Умерла жена телеведущего Андрея Норкина
Врач в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
В Минздраве рассказали, какие регионы вызывают тревогу из-за COVID-19
Медицинские маски
ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок
Сливочное масло
В сливочном масле нашли патогенные бактерии
Юлия Норкина
СМИ назвали причину смерти Юлии Норкиной
Празднование Троицы в городах России
Духов день 2020 - что это за праздник и когда отмечается в этом году
Девушка после измерения температуры при входе в лечебное учреждение
Консультации у врачей в Подмосковье будут проходить по новым правилам
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов
Кравцов заявил, что ситуация с ЕГЭ поменялась в лучшую сторону
Инспектор ДПС во время проверки цифровых пропусков у водителей
В России хотят изменить правила медосвидетельствования для водителей
Дипломат, заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин
Против Николая Платошкина возбудили уголовное дело
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:51В Самарской области 77 человек выздоровели от коронавируса
21:48В Миннеаполисе создали петицию за переименование улицы в честь Флойда
21:34Фрегат "Адмирал Касатонов" завершил морскую часть госиспытаний
21:28Кириенко отметил важность правильного выхода из режима ограничений
21:20В Пермском крае нашли пропавшего три дня назад мальчика
21:15В Воркуте увеличат коечный фонд из-за сложной эпидобстановки
21:11Пушков поспорил с Макфолом из-за беспорядков в США
21:11В Армении выявили первый случай коронавируса среди заключенных
21:09RT выпустил фильм о ситуации с коронавирусом в Дагестане
21:00За сутки от коронавируса выздоровели 120 российских военных
20:49В Пензенской области 52 человека выздоровели от коронавируса
20:47Посол прокомментировал выход США из Договора по открытому небу
20:42Россиянам предрекли "капризное" лето
20:38В Ингушетии восемь человек пострадали в ДТП с двумя автобусами
20:33В Берлине во время акции протеста пострадали полицейские и журналист
20:32США предложили помощь России в ликвидации разлива топлива в Норильске
20:28В Петербурге арестовали мужчину, ранившего студента на Невском проспекте
20:16Российский посол в США уверен в реализации "Северного потока — 2"
20:14Богданов назвал каирскую инициативу основой для серьезного политпроцесса
20:05СМИ предупредили об угрозе сильного землетрясения в Индии
Лента новостейМолния