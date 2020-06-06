Разместившихся под Самарой граждан Узбекистана отправили на родину

САМАРА, 6 июн - РИА Новости. Более 350 граждан Узбекистана, которые ранее скопились в Самарской области из-за закрытой границы с Казахстаном, в субботу отправили на родину, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.
Ранее в посольстве Узбекистана в Москве РИА Новости рассказали, что около 300 узбекистанцев, желающих уехать домой, остаются в Оренбургской и Самарской областях у закрытой в связи с коронавирусом российско-казахстанской границы.
"Сегодня 367 граждан Узбекистана покинули территорию Самарской области. Все они перешли границу в пропускном пункте "Маштаково" (Оренбургская область) с республикой Казахстан", - сказала собеседница агентства.
Она добавила, что на территории соседней республики граждан Узбекистана встретили автобусы, которые доставят их на родину.
В мае власти Узбекистана, Киргизии, Казахстана и России совместными усилиями организовали вывоз узбекистанцев с закрытой границы в Оренбургской области автобусами, из РФ выехали около 1,2 тысячи человек. Кроме того, был организован авиарейс из Оренбурга в Бишкек для 400 граждан Киргизии. Власти подчеркивали, что это разовая акция и приезжать на закрытую границу в надежде проехать через Казахстан не стоит. Однако граждане Узбекистана и Киргизии продолжили приезжать на закрытые КПП в Оренбургской области.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,5 миллиона случаев заражения, почти 387 тысячи человек скончались.
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