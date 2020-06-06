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Культура
2020-06-06T14:00
https://ria.ru/20200606/1572562423.html
В Москве открылся книжный фестиваль "Красная площадь"
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РИА Новости

В Москве открылся книжный фестиваль "Красная площадь"

13:50 06.06.2020 (обновлено: 14:00 06.06.2020)
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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Книжный фестиваль "Красная площадь" - первое публичное мероприятие в период самоизоляции - открылся в Москве в субботу на главной площади страны, передает корреспондент РИА Новости.
Из соображений безопасности количество посетителей фестиваля в день ограничено 6 тысячами человек, введено сеансовое посещение с обязательной предварительной регистрацией и количеством не более 1200 человек за сеанс. Пройти на ярмарку можно только в маске и перчатках. На входе бесконтактно измеряют температуру тела. На фестиваль не могут попасть люди старше 65 лет и младше семи. Фестиваль продлится до 8 июня в онлайн- и офлайн-форматах.
Красная площадь в Москве
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"Я считаю очень важным, что организаторы не отказались от этого фестиваля и, что особенно символично, что он открывается в день рождения Александра Сергеевича Пушкина, он поэт вольнолюбивый, свободный, дерзкий, он бросал вызов всем опасностям в свое время и чуме тоже. Сегодня это прорыв к нормальной жизни, по которой соскучились россияне", - сказал журналистам помощник президента Владимир Толстой.
Он отметил, что фестиваль в этом году будет немноголюдный, приняты все необходимые меры защиты. Мероприятие, по мнению Толстого, поможет преодолеть возможную апатию и депрессию после длительной самоизоляции.
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"Без печатной книги человечество пока не представляет свою жизнь, я уверен, что печатная книга нужна", - сказал Толстой.
Глава Роспечати Михаил Сеславинский так же отметил, что фестиваль - это надежда на возвращение к прежней жизни, надежда на возрождение издательской отрасли.
"Она, как и книготорговля, понесла серьезные финансовые потери, восстановить которые будет не так просто. На "раз-два" это сделать не получится. Недаром обе эти сферы решением правительства внесены в перечень отраслей экономики, наиболее пострадавших от эпидемии", - сказал журналистам Сеславинский.
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Он отметил, что были споры о том, надо ли проводить фестиваль в эти сроки.
"Моя супруга - врач, работает с коронавирусными больными, живет в гостинице, и мы не видели ее в семье уже 1,5 месяца. Преуменьшать опасность вируса не приходится. В этой ситуации единственно верного алгоритма действий просто не существует, любое решение будет подвергаться критике. Выходить из карантина также непросто, как и входить в него", - сказал Сеславинский.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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КультураКнижный фестиваль "Красная площадь"КультураВладимир ТолстойФедеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (Роспечать)Михаил СеславинскийМосква
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