Хирургическое отделение магаданской больницы закрыли на карантин

МАГАДАН, 6 июн - РИА Новости, Людмила Щербакова. Санитарные врачи закрыли на карантин хирургическое отделение Магаданской областной больницы – главного лечебного учреждения Колымы из-за заболевшей COVID-19 медсестры, сообщает в субботу правительство региона.
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"Хирургическое отделение Магаданской областной больницы закрыто на карантин. Операционную деятельность ведет дублирующее хирургическое отделение. В начале июня медсестра хирургического отделения Магаданской областной больницы почувствовала недомогание. На работу в этот день она не вышла, вызвала бригаду скорой помощи. Сданный тест показал положительный результат. Роспотребнадзор очертил круг контактов заболевшей. Тридцать семь сотрудников отделения, контактировавшие с медсестрой, были отправлены на карантин. Из них девять человек - хирурги", - говорится в сообщении.
В дублирующее хирургическое отделение мобилизовали врачей из других лечебных учреждений. Они оказывают хирургическую помощь пациентам, поступающим по экстренным вызовам.
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