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2020-06-06T13:50
https://ria.ru/20200606/1572562357.html
Хирургическое отделение магаданской больницы закрыли на карантин
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РИА Новости

Хирургическое отделение магаданской больницы закрыли на карантин

13:49 06.06.2020 (обновлено: 13:50 06.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВ больнице
В больнице
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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В больнице. Архивное фото
МАГАДАН, 6 июн - РИА Новости, Людмила Щербакова. Санитарные врачи закрыли на карантин хирургическое отделение Магаданской областной больницы – главного лечебного учреждения Колымы из-за заболевшей COVID-19 медсестры, сообщает в субботу правительство региона.
По последним данным, COVID-19 на Колыме заразились 328 человек, 3 умерли, 207 вылечились. Две крупные вспышки за последнее время зафиксировали в Доме малютки в Магадане и в детском саду в Сусумане. Власти региона отменили ослабление карантинных мер, запланированное на 8 июня.
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"Хирургическое отделение Магаданской областной больницы закрыто на карантин. Операционную деятельность ведет дублирующее хирургическое отделение. В начале июня медсестра хирургического отделения Магаданской областной больницы почувствовала недомогание. На работу в этот день она не вышла, вызвала бригаду скорой помощи. Сданный тест показал положительный результат. Роспотребнадзор очертил круг контактов заболевшей. Тридцать семь сотрудников отделения, контактировавшие с медсестрой, были отправлены на карантин. Из них девять человек - хирурги", - говорится в сообщении.
В дублирующее хирургическое отделение мобилизовали врачей из других лечебных учреждений. Они оказывают хирургическую помощь пациентам, поступающим по экстренным вызовам.
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