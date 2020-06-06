Хирургическое отделение магаданской больницы закрыли на карантин

"Хирургическое отделение Магаданской областной больницы закрыто на карантин. Операционную деятельность ведет дублирующее хирургическое отделение. В начале июня медсестра хирургического отделения Магаданской областной больницы почувствовала недомогание. На работу в этот день она не вышла, вызвала бригаду скорой помощи. Сданный тест показал положительный результат. Роспотребнадзор очертил круг контактов заболевшей. Тридцать семь сотрудников отделения, контактировавшие с медсестрой, были отправлены на карантин. Из них девять человек - хирурги", - говорится в сообщении.