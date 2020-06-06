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2020-06-06T13:42
https://ria.ru/20200606/1572562195.html
В Башкирии загорелась кровля торгового центра
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РИА Новости

В Башкирии загорелась кровля торгового центра

13:42 06.06.2020
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© Фото : МЧС РоссииПожар в торговом центре в Башкирии
Пожар в торговом центре в Башкирии
© Фото : МЧС России
Пожар в торговом центре в Башкирии
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Кровля торгового центра "Лекс" загорелась на площади 300 квадратных метров в городе Октябрьском в Башкирии, из горящего здания эвакуированы порядка 30 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"На Проспекте Островского происходит возгорание кровли на втором этаже торгового центра "Лекс". По предварительной информации, на площади 300 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
По его словам, из здания уже эвакуировали 30 человек. К тушению пожара привлечены 32 человека и девять единиц техники.
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Республика БашкортостанМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ОктябрьскийПроисшествия
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