В Башкирии загорелась кровля торгового центра

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Кровля торгового центра "Лекс" загорелась на площади 300 квадратных метров в городе Октябрьском в Башкирии, из горящего здания эвакуированы порядка 30 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"На Проспекте Островского происходит возгорание кровли на втором этаже торгового центра "Лекс". По предварительной информации, на площади 300 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
По его словам, из здания уже эвакуировали 30 человек. К тушению пожара привлечены 32 человека и девять единиц техники.