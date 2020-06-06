Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-06T13:37
https://ria.ru/20200606/1572562042.html
В Бельгии за сутки умерли 15 человек с COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/20647/79/206477915_0:0:1024:576_1036x0_80_0_0_77b15dddfed24100ee81a4973931377f.jpg
РИА Новости

В Бельгии за сутки умерли 15 человек с COVID-19

13:37 06.06.2020
221
CC BY 2.0 / Redvers / Emergency at BlankenbergeБельгийская скорая помощь
Бельгийская скорая помощь
CC BY 2.0 / Redvers / Emergency at Blankenberge
Бельгийская скорая помощь. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 6 июн – РИА Новости. Пятнадцать человек с диагнозом или подозрением на коронавирус умерли за сутки в Бельгии (против 29 накануне), всего с середины марта умерли 9 580 человек, сообщили в субботу в кризисном штабе минздрава страны.
Зафиксированы 165 новых случаев заражения, всего с начала вспышки заболели 59 072 человек из числа протестированных.
Болельщик сборной Бельгии
3 июня, 21:03
В Бельгии с июля разрешат проводить соревнования в присутствии зрителей
Сообщается, что госпитализированы 26 пациентов с коронавирусом, число заболевших в отделениях интенсивной терапии составляет 121 (против 137 накануне), выписались 78 выздоровевших.
С 4 мая в Бельгии продолжается поэтапная отмена мер изоляции. Населению рекомендуют носить защитные маски, ношение масок в общественном транспорте является обязательным. Ранее власти сообщили, что страна еще 12 апреля преодолела пик смертности от нового вируса, наблюдается устойчивая тенденция к постепенному снижению числа тяжелых пациентов и смертей.
Бельгия с 15 июня открывает свои границы со странами ЕС, решение об открытии границ с третьими странами будет приниматься скоординировано на уровне Евросоюза, ЕК рекомендовала начать открывать внешние границы с июля.
Топ-15 стран G-20 по летальности коронавирусной инфекции COVID-19
18 апреля, 19:33Распространение нового коронавируса
Топ-15 стран G-20 по летальности COVID-19
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
011100
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ЕврокомиссияЕвросоюзБельгияВ мире
Рекомендуем
Машина скорой помощи в Бельгии
В Бельгии за сутки умерли 29 человек с коронавирусом
Тест на коронавирус
В Бельгии выявили 82 новых случая заражения коронавирусом за сутки
Пассажиры в медицинских масках в зоне регистрации в аэропорту Брюсселя
МИД Бельгии назвал факторы, мешающие ЕС решить вопрос об открытии границ
Муниципальные работники во время дезинфекции Бухареста, Румыния
В Румынии число случаев COVID-19 выросло до 20 290
Горожане на улице в Варшаве
В Польше число случаев COVID-19 выросло до 25 669
Прохожие в защитных масках на улице Тегерана
В Иране за сутки выявили 2 269 заразившихся коронавирусом
Пациент в машине скорой помощи возле медицинского центра NYU Langone в Нью-Йорке
В США выявили более 24 тысяч новых случаев COVID-19
Военнослужащие патрулируют улицу во время карантина в штате Гоа, Индия
В Индии число случаев COVID-19 за сутки выросло на 9,8 тысячи
Машина скорой помощи в Медане, Индонезия
В Индонезии число заболевших COVID-19 превысило 30 тысяч
Подготовка к захоронению умерших от COVID-19 на муниципальном кладбище в Тихуане, штат Нижняя Калифорния, Мексика
В Мексике число заболевших COVID-19 превысило 110 тысяч человек
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в городе Мюлуз, Франция
Во Франции число жертв коронавируса возросло на 46 человек
Мобильные морги-рефрижераторы в нью-йоркском районе Бруклине во время пандемии коронавируса
В штате Нью-Йорк число жертв коронавируса увеличилось на 35 человек
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Нидерланды разрешат въезд туристам из 12 стран Евросоюза
Местные жители в защитных масках на улице Манилы, Филиппины
На Филиппинах число заразившихся коронавирусом превысило 21 тысячу
Лондон
В Великобритании число жертв коронавируса за сутки составило 357
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:51В Самарской области 77 человек выздоровели от коронавируса
21:48В Миннеаполисе создали петицию за переименование улицы в честь Флойда
21:34Фрегат "Адмирал Касатонов" завершил морскую часть госиспытаний
21:28Кириенко отметил важность правильного выхода из режима ограничений
21:20В Пермском крае нашли пропавшего три дня назад мальчика
21:15В Воркуте увеличат коечный фонд из-за сложной эпидобстановки
21:11Пушков поспорил с Макфолом из-за беспорядков в США
21:11В Армении выявили первый случай коронавируса среди заключенных
21:09RT выпустил фильм о ситуации с коронавирусом в Дагестане
21:00За сутки от коронавируса выздоровели 120 российских военных
20:49В Пензенской области 52 человека выздоровели от коронавируса
20:47Посол прокомментировал выход США из Договора по открытому небу
20:42Россиянам предрекли "капризное" лето
20:38В Ингушетии восемь человек пострадали в ДТП с двумя автобусами
20:33В Берлине во время акции протеста пострадали полицейские и журналист
20:32США предложили помощь России в ликвидации разлива топлива в Норильске
20:28В Петербурге арестовали мужчину, ранившего студента на Невском проспекте
20:16Российский посол в США уверен в реализации "Северного потока — 2"
20:14Богданов назвал каирскую инициативу основой для серьезного политпроцесса
20:05СМИ предупредили об угрозе сильного землетрясения в Индии
Лента новостейМолния