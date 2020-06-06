В Бельгии за сутки умерли 15 человек с COVID-19

БРЮССЕЛЬ, 6 июн – РИА Новости. Пятнадцать человек с диагнозом или подозрением на коронавирус умерли за сутки в Пятнадцать человек с диагнозом или подозрением на коронавирус умерли за сутки в Бельгии (против 29 накануне), всего с середины марта умерли 9 580 человек, сообщили в субботу в кризисном штабе минздрава страны.

Зафиксированы 165 новых случаев заражения, всего с начала вспышки заболели 59 072 человек из числа протестированных.

Сообщается, что госпитализированы 26 пациентов с коронавирусом, число заболевших в отделениях интенсивной терапии составляет 121 (против 137 накануне), выписались 78 выздоровевших.

С 4 мая в Бельгии продолжается поэтапная отмена мер изоляции. Населению рекомендуют носить защитные маски, ношение масок в общественном транспорте является обязательным. Ранее власти сообщили, что страна еще 12 апреля преодолела пик смертности от нового вируса, наблюдается устойчивая тенденция к постепенному снижению числа тяжелых пациентов и смертей.

Бельгия с 15 июня открывает свои границы со странами ЕС, решение об открытии границ с третьими странами будет приниматься скоординировано на уровне Евросоюза ЕК рекомендовала начать открывать внешние границы с июля.