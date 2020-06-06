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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-06T13:30
https://ria.ru/20200606/1572561710.html
В Румынии число случаев COVID-19 выросло до 20 290
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/07/1569690176_0:160:3073:1888_1036x0_80_0_0_5649fc3bc7fcd09e0aa174ff6f942848.jpg
РИА Новости

В Румынии число случаев COVID-19 выросло до 20 290

13:30 06.06.2020
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© AP Photo / Vadim GhirdaМуниципальные работники во время дезинфекции Бухареста, Румыния
Муниципальные работники во время дезинфекции Бухареста, Румыния
© AP Photo / Vadim Ghirda
Муниципальные работники во время дезинфекции Бухареста, Румыния. Архивное фото
КИШИНЕВ, 6 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Румынии за сутки выросло на 187 - до 20 290, всего с начала пандемии умерли 1318 человек, сообщил телеканал Digi 24 со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с коронавирусом при румынском кабмине.
Ранее власти страны сообщали о 20 103 случаях заражения, 1308 из которых стали летальными.
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"На сегодня в Румынии подтверждено 20 290 случаев заражения коронавирусом. Всего в Румынии умерли 1318 человек, зараженных коронавирусом", - говорится в сообщении телеканала.
При этом власти отмечают, что 14,4 тысячи пациентов вылечились и были выписаны из больниц.
В Румынии с 15 мая перестал действовать режим ЧС, ему на смену власти на 30 дней объявили режим повышенной готовности. Жители страны продолжают носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах. Продолжает действовать запрет на работу точек общепита и торговых центров, закрыты учебные заведения. Также в силе остается решение о приостановке авиасообщения с другими странами.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,5 миллиона случаев заражения, почти 387 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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