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Культура
2020-06-06T13:51
https://ria.ru/20200606/1572561630.html
"Яндекс" рассказал, какие новые слова появились в русском языке
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РИА Новости

"Яндекс" рассказал, какие новые слова появились в русском языке

13:46 06.06.2020 (обновлено: 13:51 06.06.2020)
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© РИА НовостиПоисковая строка Яндекс
Поисковая строка Яндекс
© РИА Новости
Поисковая строка Яндекс. Архивное фото
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. "Ауф", "локдаун" и "падра" попали в список популярных новых слов, о значении которых в 2020 году спрашивали в поисковике как минимум в 10 раз чаще, чем в предыдущем, говорится в исследовании "Яндекса".
Аналитики компании составили топ новых слов за последние 10 лет по данным поисковых запросов. Так, в 2019 году стало популярно слово "фудпорн", годом ранее "чуитс", а в 2015 году в привычный обиход вошло слово "ничоси".
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Также по топу можно проследить, как новые явления и мода отражаются в языке. "Например, с развитием камер мобильных телефонов и ростом популярности социальных сетей в русском языке в 2014 году появилось слово "селфи". А в 2017 году, когда резко вырос интерес к русскому рэпу и рэп-баттлам, люди стали активно спрашивать, что такое "эщкере", - уточняется в исследовании.
Отмечается, что многие слова из списка уже вошли в язык и стали вполне привычными, например "селфи", "ретвитнуть" или "хайп".
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Аналитики также подсчитали, происхождением каких слов люди интересовались в поиске чаще всего за последний год. На первом месте оказалось слово "Русь", в топ-3 также попали слова "работа" и "спасибо". "В этом списке тоже можно увидеть влияние времени: в топе оказались особенно актуальные сегодня слова "карантин" и "врач", - отметили аналитики.
В День русского языка, который отмечается в день рождения Пушкина, "Яндекс" также запустил в "Алисе" обновленный навык "Отвечает Пушкин". Для того, чтобы погадать по Пушкину, достаточно сказать "Алисе" "Позови Пушкина" или "Спроси Пушкина" — и задать вопрос. Голосовой помощник ответит словами поэта.
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