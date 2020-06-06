"Яндекс" рассказал, какие новые слова появились в русском языке

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. "Ауф", "локдаун" и "падра" попали в список популярных новых слов, о значении которых в 2020 году спрашивали в поисковике как минимум в 10 раз чаще, чем в предыдущем, говорится в исследовании "Яндекса".

Аналитики компании составили топ новых слов за последние 10 лет по данным поисковых запросов. Так, в 2019 году стало популярно слово "фудпорн", годом ранее "чуитс", а в 2015 году в привычный обиход вошло слово "ничоси".

Также по топу можно проследить, как новые явления и мода отражаются в языке. "Например, с развитием камер мобильных телефонов и ростом популярности социальных сетей в русском языке в 2014 году появилось слово "селфи". А в 2017 году, когда резко вырос интерес к русскому рэпу и рэп-баттлам, люди стали активно спрашивать, что такое "эщкере", - уточняется в исследовании.

Отмечается, что многие слова из списка уже вошли в язык и стали вполне привычными, например "селфи", "ретвитнуть" или "хайп".

Аналитики также подсчитали, происхождением каких слов люди интересовались в поиске чаще всего за последний год. На первом месте оказалось слово "Русь", в топ-3 также попали слова "работа" и "спасибо". "В этом списке тоже можно увидеть влияние времени: в топе оказались особенно актуальные сегодня слова "карантин" и "врач", - отметили аналитики.