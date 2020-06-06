В ЛНР обвинили силовиков в атаке на беспилотник ОБСЕ

ЛУГАНСК, 6 июн - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики обвинила украинских силовиков в атаке на беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Попасная у линии соприкосновения в Донбассе.
Ранее Народная милиция ЛНР заявила, что украинские силовики сбили БПЛА Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Орехово у линии соприкосновения в Донбассе.
"Боевики 30 бригады ВСУ 5 июня сбили беспилотный летательный аппарат СММ ОБСЕ, который проводил мониторинг в районе населенного пункта Попасная. В результате представители миссии потеряли контроль над БПЛА ", - заявили журналистам в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.
Уточняется, что позже беспилотник был найден с повреждением от стрелкового оружия.
9 декабря 2019, 21:34Минские соглашения