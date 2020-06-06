Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-06T13:22
https://ria.ru/20200606/1572561430.html
В ЛНР обвинили силовиков в атаке на беспилотник ОБСЕ
https://cdn24.img.ria.ru/images/154842/63/1548426369_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_9870f538cb0f121058fcb93195dca984.jpg
РИА Новости

В ЛНР обвинили силовиков в атаке на беспилотник ОБСЕ

13:22 06.06.2020
279
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБеспилотный летательный аппарат дальнего радиуса действия Специальной Мониторинговой Миссии ОБСЕ на Украине
Беспилотный летательный аппарат дальнего радиуса действия Специальной Мониторинговой Миссии ОБСЕ на Украине
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Беспилотный летательный аппарат дальнего радиуса действия Специальной Мониторинговой Миссии ОБСЕ на Украине. Архивное фото
ЛУГАНСК, 6 июн - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики обвинила украинских силовиков в атаке на беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Попасная у линии соприкосновения в Донбассе.
Ранее Народная милиция ЛНР заявила, что украинские силовики сбили БПЛА Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Орехово у линии соприкосновения в Донбассе.
Вывеска на здании СК России
Вчера, 14:57
СК нашел новый эпизод преступлений полковника ВСУ Гончарука в Донбассе
"Боевики 30 бригады ВСУ 5 июня сбили беспилотный летательный аппарат СММ ОБСЕ, который проводил мониторинг в районе населенного пункта Попасная. В результате представители миссии потеряли контроль над БПЛА ", - заявили журналистам в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.
Уточняется, что позже беспилотник был найден с повреждением от стрелкового оружия.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
000111
Обсудить 0
Ситуация в ДНР и ЛНРСММ ОБСЕЛуганская Народная РеспубликаКиевВ мире
Рекомендуем
Глава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР сообщил о взломе аккаунта в "ВКонтакте"
Украинский военный на боевой позиции в Донецкой области
В ЛНР заявили о прибытии украинских снайперов к линии соприкосновения
Российские и турецкие военные во время совместного патрулирования в провинции Идлиб, Сирия
В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
Мост Метро в Киеве
Мужчину, угрожавшего взорвать мост в Киеве, поместили в психбольницу
Здание Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве
Россия экстрадировала в Казахстан четверых обвиняемых в преступлениях
Военнослужащий Народной милиции ЛНР
В ЛНР уже восемь суток не фиксируют обстрелов со стороны силовиков
Главный въезд на базу Бюхель в Германии
СМИ: решение Трампа о выводе военных застало врасплох власти Германии
Вид на город Сирт, Ливия
Силы ПНС Ливии начали операцию по установлению контроля над Сиртом
Сотрудник полиции
В Башкирии ищут пропавшего шестилетнего ребенка
Сотрудники правоохранительных органов в Афганистане
В Афганистане около 11 полицейских погибли при подрыве автомобиля
Украинские военные в Донецкой области
Украинские силовики заявили о 12 обстрелах своих позиций в Донбассе
Президент России Владимир Путин
Путин: прошедшие месяцы показали жизнеспособность культуры в России
Сырокопченая колбаса
Роскачество отметило улучшение качества сервелата
Женщина с плакатом в Киеве
Терпение лопнуло: Украина не хочет выполнять требования МВФ
Пассажирский самолет в небе
Разместившихся под Самарой граждан Узбекистана отправили на родину
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:48В Миннеаполисе создали петицию за переименование улицы в честь Флойда
21:34Фрегат "Адмирал Касатонов" завершил морскую часть госиспытаний
21:28Кириенко отметил важность правильного выхода из режима ограничений
21:20В Пермском крае нашли пропавшего три дня назад мальчика
21:15В Воркуте увеличат коечный фонд из-за сложной эпидобстановки
21:11Пушков поспорил с Макфолом из-за беспорядков в США
21:11В Армении выявили первый случай коронавируса среди заключенных
21:09RT выпустил фильм о ситуации с коронавирусом в Дагестане
21:00За сутки от коронавируса выздоровели 120 российских военных
20:49В Пензенской области 52 человека выздоровели от коронавируса
20:47Посол прокомментировал выход США из Договора по открытому небу
20:42Россиянам предрекли "капризное" лето
20:38В Ингушетии восемь человек пострадали в ДТП с двумя автобусами
20:33В Берлине во время акции протеста пострадали полицейские и журналист
20:32США предложили помощь России в ликвидации разлива топлива в Норильске
20:28В Петербурге арестовали мужчину, ранившего студента на Невском проспекте
20:16Российский посол в США уверен в реализации "Северного потока — 2"
20:14Богданов назвал каирскую инициативу основой для серьезного политпроцесса
20:05СМИ предупредили об угрозе сильного землетрясения в Индии
20:03Иммунолог рассказал о неожиданной причине заражения коронавирусом
Лента новостейМолния