В ЛНР обвинили силовиков в атаке на беспилотник ОБСЕ

"Боевики 30 бригады ВСУ 5 июня сбили беспилотный летательный аппарат СММ ОБСЕ, который проводил мониторинг в районе населенного пункта Попасная. В результате представители миссии потеряли контроль над БПЛА ", - заявили журналистам в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.