Патриарх Кирилл на Троицу совершит литургию в скиту под Москвой

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье, в День Святой Троицы, "по настоянию врачей", совершит божественную литургию в скиту близ подмосковного поселка Переделкино, сообщил глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Обычно патриарх в этот день служил в Троице-Сергиевой лавре, отмечающей главный престольный праздник, при стечении большого числа паломников.
"Предстоятель Русской Православной Церкви совершит Божественную литургию в праздник Святой Троицы (Пятидесятницы) в храме святого благоверного князя Александра Невского в одноименном скиту близ Переделкина. Такое решение принято по настоянию врачей, учитывая запланированное на 22 июня освящение Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом Собора в честь Воскресения Христова - главного храма Вооруженных сил РФ", - написал Легойда в своем Телеграм-канале.