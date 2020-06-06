Патриарх Кирилл на Троицу совершит литургию в скиту под Москвой

Обычно патриарх в этот день служил в Троице-Сергиевой лавре, отмечающей главный престольный праздник, при стечении большого числа паломников.

Почему Троица особенно популярна в России

Почему Троица особенно популярна в России

"Предстоятель Русской Православной Церкви совершит Божественную литургию в праздник Святой Троицы (Пятидесятницы) в храме святого благоверного князя Александра Невского в одноименном скиту близ Переделкина. Такое решение принято по настоянию врачей, учитывая запланированное на 22 июня освящение Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом Собора в честь Воскресения Христова - главного храма Вооруженных сил РФ", - написал Легойда в своем Телеграм-канале.