СМИ: решение Трампа о выводе военных застало врасплох власти Германии

БЕРЛИН, 6 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп застал врасплох власти ФРГ, не сообщив им о решении вывести почти треть дислоцированных в Германии американских военнослужащих, сообщил еженедельник Spiegel.
"Правительство ФРГ застали в некотором смысле врасплох этим шагом. Официальный представитель ни Минобороны, ни МИД, которым Spiegel задал вопрос о деталях решения США ранним вечером (в пятницу - ред.), не захотели высказываться на этот счет", - пишет еженедельник. Аналогично ведет себя Пентагон и посольство США в Берлине, которые заявили, что ответственные лица по данному вопросу находятся в Белом доме, сообщил Spiegel.
"Исходя из услышанного, правительство США не информировало партнера по НАТО Германию, как это обычно принято, загодя о решении. В связи с важностью планов это вполне можно расценить как провокацию", - пишет еженедельник.
Трамп приказал к сентябрю вывести 9,5 тысячи членов военного контингента США из Германии, сообщило ранее издание Wall Street Journal со ссылкой на источник в правительстве. Трамп также распорядился ограничить число единовременно находящихся в ФРГ американских военных до 25 тысяч человек вместо допустимых сейчас 52 тысяч. Отмечается, что обсуждение этого сокращения велось в США с сентября и не связано с решением канцлера Германии Ангелы Меркель не принимать участие в очном саммите G7 в июне.
В настоящее время в Германии дислоцированы почти 35 тысяч американских военнослужащих, кроме того, армия США привлекла к работе на военных базах в ФРГ 17 тысяч американских гражданских лиц и 12 тысяч граждан ФРГ.