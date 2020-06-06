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2020-06-06T13:14
https://ria.ru/20200606/1572561197.html
Мужчину, угрожавшего взорвать мост в Киеве, поместили в психбольницу
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РИА Новости

Мужчину, угрожавшего взорвать мост в Киеве, поместили в психбольницу

13:14 06.06.2020
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© Фото : Полиция КиеваМост Метро в Киеве
Мост Метро в Киеве
© Фото : Полиция Киева
Мост Метро в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 6 июн – РИА Новости. Украинский суд изменил меру пресечения Виталию Ткаленко, который ранее угрожал взорвать метромост в Киеве, и поместил его в психиатрическую клинику для оказания помощи, сообщила пресс-секретарь прокуратуры столицы Украины Надежда Максимец.
В понедельник, 1 июня, мужчина сообщил о "минировании" метромоста в Киеве. Правоохранители провели спецоперацию и задержали мужчину, который угрожал его взорвать. Начальник полиции Киева Андрей Крищенко сообщил о возбуждении дела по статье "заведомо ложное сообщение о минировании" в связи с тем, что у задержанного не нашли взрывчатку - он использовал муляж. Позже суд отправил подозреваемого под арест с правом выхода под залог.
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"Вчера состоялось экстренное судебное заседание по изменению меры пресечения, где было принято решение изменить меру пресечения с содержания под стражей на помещение в учреждение для оказания психиатрической помощи", - заявила Максимец в комментарии изданию "Украинская правда".
По ее словам, в СИЗО подозреваемого осмотрел фельдшер и "обнаружил склонность к суициду". После этого в изолятор вызвали медиков скорой помощи и они выдали заключение, согласно которому подозреваемому лучше находиться под наблюдением врачей для его собственной безопасности.
Подозреваемого поместили в специализированную психиатрическую больницу в Глевахе Киевской области, где он будет находиться до 29 июля. В ближайшее время мужчине будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза.
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