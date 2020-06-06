Мужчину, угрожавшего взорвать мост в Киеве, поместили в психбольницу

В понедельник, 1 июня, мужчина сообщил о "минировании" метромоста в Киеве. Правоохранители провели спецоперацию и задержали мужчину, который угрожал его взорвать. Начальник полиции Киева Андрей Крищенко сообщил о возбуждении дела по статье "заведомо ложное сообщение о минировании" в связи с тем, что у задержанного не нашли взрывчатку - он использовал муляж. Позже суд отправил подозреваемого под арест с правом выхода под залог.