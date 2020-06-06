Автоэксперты поддержали новые правила медосвидетельствования водителей

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Возможность для автомобилистов сдавать анализы на злоупотребления алкоголем только по назначению нарколога - это своевременное и нужное нововведение, оно поможет избежать ошибочного выявления у водителей алкоголизма, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Минздрав России подготовил проект об изменениях в правилах медосвидетельствования для водителей. Согласно документу, сдавать анализы для диагностики употребления алкоголя водителям при получении медсправки нужно будет, только если нарколог выявит симптомы заболевания.
"На самом деле, этот анализ на наличие соответствующего фермента - он сам по себе абсолютно бессмысленный именно в массовых масштабах. Дело в том, что он может свидетельствовать не только о регулярном употреблении алкоголя, но и о каких-то болезненных состояниях, о том, что у человека генетика особая, и этого фермента больше. Поэтому для того, чтобы аппаратным способом без участия нарколога определить, является человек зависимым от алкоголя или нет, этот фермент не подходит", - считает координатор движения "Синие ведерки" Петр Шкуматов.
По его словам, детальное обследование у врача-нарколога необходимо для выявления признаков алкоголизма. Только врач может правильно интерпретировать результаты теста. В противном случае может получиться, что люди, не страдающие алкоголизмом, лишатся права управлять транспортным средством.
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"Документ, выпущенный Минздравом, - это просто здравый смысл", - заключил Шкуматов.
Схожей позиции придерживается и директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев. По его мнению, предложенное Минздравом правило - "абсолютно нормальное", и оно поможет сделать так, чтобы "меньше алкоголиков выезжали на дороги".
"Лабораторные исследования – это, во-первых, дополнительные средства. А самое главное, что столько приборов нет, сколько предполагается исследований... Тесты при сегодняшней погрешности должны послужить для предварительного исследования. Заключение должен давать врач-нарколог", - разъяснил Канаев.
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