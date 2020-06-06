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2020-06-06T12:57
https://ria.ru/20200606/1572560973.html
Автоэксперты поддержали новые правила медосвидетельствования водителей
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РИА Новости

Автоэксперты поддержали новые правила медосвидетельствования водителей

12:57 06.06.2020
10557
© РИА Новости / Илья ПиталевАвтомобили
Автомобили
© РИА Новости / Илья Питалев
Автомобили. Архивное фото
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Возможность для автомобилистов сдавать анализы на злоупотребления алкоголем только по назначению нарколога - это своевременное и нужное нововведение, оно поможет избежать ошибочного выявления у водителей алкоголизма, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Минздрав России подготовил проект об изменениях в правилах медосвидетельствования для водителей. Согласно документу, сдавать анализы для диагностики употребления алкоголя водителям при получении медсправки нужно будет, только если нарколог выявит симптомы заболевания.
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"На самом деле, этот анализ на наличие соответствующего фермента - он сам по себе абсолютно бессмысленный именно в массовых масштабах. Дело в том, что он может свидетельствовать не только о регулярном употреблении алкоголя, но и о каких-то болезненных состояниях, о том, что у человека генетика особая, и этого фермента больше. Поэтому для того, чтобы аппаратным способом без участия нарколога определить, является человек зависимым от алкоголя или нет, этот фермент не подходит", - считает координатор движения "Синие ведерки" Петр Шкуматов.
По его словам, детальное обследование у врача-нарколога необходимо для выявления признаков алкоголизма. Только врач может правильно интерпретировать результаты теста. В противном случае может получиться, что люди, не страдающие алкоголизмом, лишатся права управлять транспортным средством.
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"Документ, выпущенный Минздравом, - это просто здравый смысл", - заключил Шкуматов.
Схожей позиции придерживается и директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев. По его мнению, предложенное Минздравом правило - "абсолютно нормальное", и оно поможет сделать так, чтобы "меньше алкоголиков выезжали на дороги".
"Лабораторные исследования – это, во-первых, дополнительные средства. А самое главное, что столько приборов нет, сколько предполагается исследований... Тесты при сегодняшней погрешности должны послужить для предварительного исследования. Заключение должен давать врач-нарколог", - разъяснил Канаев.
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Сергей КанаевМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
Популярные комментарии
Освидетельствование на право ношения оружия тоже обдираловка в интересах узких кругов "медиков".
6 июня, 13:13
psva
900052
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