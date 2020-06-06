Автоэксперты поддержали новые правила медосвидетельствования водителей

"На самом деле, этот анализ на наличие соответствующего фермента - он сам по себе абсолютно бессмысленный именно в массовых масштабах. Дело в том, что он может свидетельствовать не только о регулярном употреблении алкоголя, но и о каких-то болезненных состояниях, о том, что у человека генетика особая, и этого фермента больше. Поэтому для того, чтобы аппаратным способом без участия нарколога определить, является человек зависимым от алкоголя или нет, этот фермент не подходит", - считает координатор движения "Синие ведерки" Петр Шкуматов.