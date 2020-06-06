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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-06T12:55
https://ria.ru/20200606/1572560933.html
В Тюменской области умер еще один пациент с коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571344532_0:0:3080:1732_1036x0_80_0_0_0ab55357831b133e53ec1ad7ca338c73.jpg
РИА Новости

В Тюменской области умер еще один пациент с коронавирусом

12:55 06.06.2020
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© РИА Новости / Татьяна Макеева / Перейти в фотобанкМедицинский работник подключает пациента к аппарату ИВЛ
Медицинский работник подключает пациента к аппарату ИВЛ
© РИА Новости / Татьяна Макеева
Перейти в фотобанк
Медицинский работник подключает пациента к аппарату ИВЛ. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Еще один пациент с коронавирусом скончался в Тюменской области, сообщает в субботу оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.
"Несмотря на все усилия врачей, скончался мужчина 66 лет с тяжелой вирусной пневмонией на фоне хронического заболевания. Находился на ИВЛ с 23 мая. За весь период пандемии в Тюменской области скончались 11 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания", - говорится в сообщении.
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За минувшие сутки зарегистрировано 39 новых случаев заболевания (всего с начала пандемии - 1873); 41 человек выздоровел (за весь период выздоровел 1051 человек). Шесть пациентов из общего числа болеющих находятся на ИВЛ, уточняет штаб.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоТюменская область
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