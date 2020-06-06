В Тюменской области умер еще один пациент с коронавирусом

"Несмотря на все усилия врачей, скончался мужчина 66 лет с тяжелой вирусной пневмонией на фоне хронического заболевания. Находился на ИВЛ с 23 мая. За весь период пандемии в Тюменской области скончались 11 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания", - говорится в сообщении.