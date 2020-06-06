В Тюменской области умер еще один пациент с коронавирусом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Еще один пациент с коронавирусом скончался в Тюменской области, сообщает в субботу оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.
"Несмотря на все усилия врачей, скончался мужчина 66 лет с тяжелой вирусной пневмонией на фоне хронического заболевания. Находился на ИВЛ с 23 мая. За весь период пандемии в Тюменской области скончались 11 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания", - говорится в сообщении.
За минувшие сутки зарегистрировано 39 новых случаев заболевания (всего с начала пандемии - 1873); 41 человек выздоровел (за весь период выздоровел 1051 человек). Шесть пациентов из общего числа болеющих находятся на ИВЛ, уточняет штаб.
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