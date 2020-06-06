В Житомирской области усилили карантин из-за COVID-19

КИЕВ, 6 июн – РИА Новости. Карантинные ограничения усилили в Карантинные ограничения усилили в Житомирской области Украины из-за появления новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, сообщила в субботу пресс-служба областной администрации.

По последним данным минздрава, в Житомирской области Украины зафиксированы 870 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, 500 человек выздоровели.

"В связи с увеличением количества новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19 в Житомирской области – 123 за период с 1 по 4 июня включительно – на территории области усилены противоэпидемические мероприятия, особенно во время выходных и праздничных дней", - говорится в сообщении на сайте администрации.

В области временно будет запрещена деятельность учреждений питания (прием посетителей в помещениях) и культуры. Также нельзя проводить религиозные мероприятия и богослужения. Лица, достигшие 60-летнего возраста, должны и далее соблюдать режим самоизоляции.

Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки COVID-19 ввело общенациональный карантин сроком на месяц, позже он несколько раз продлевался. Также кабмин решил смягчить ряд ограничительных мер с 11 мая в связи с контролируемой эпидемиологической ситуацией. На первом из пяти этапов ослабления ограничений украинские власти разрешили работу парикмахерских и салонов красоты, открылись летние площадки кафе и ресторанов, был снят запрет на прогулки в парках, возобновили работу магазины непродовольственных товаров. Двадцать второго мая на Украине стартовал второй этап, на котором в стране возобновили работу общественный транспорт, гостиницы и детские сады.

С 1 июня на Украине начался третий этап ослабления карантина - разрешили работу бассейнов и спортзалов, а также возобновили движение железнодорожного транспорта и межобластные перевозки автотранспортом. Кабинет министров Украины на заседании в среду принял решение об очередном смягчении карантина из-за благополучной ситуации с коронавирусом, в том числе с 5 июня возобновляется внутреннее авиасообщение, полноценно заработают места общественного питания в большинстве регионов.