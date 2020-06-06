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Распространение нового коронавируса
2020-06-06T12:53
https://ria.ru/20200606/1572560899.html
В Житомирской области усилили карантин из-за COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570358506_0:100:3287:1949_1036x0_80_0_0_5d14f7d484609f546a1f45e72a37d20b.jpg
РИА Новости

В Житомирской области усилили карантин из-за COVID-19

12:53 06.06.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрохождение экспресс-тестов на выявление коронавируса на Украине
Прохождение экспресс-тестов на выявление коронавируса на Украине
© РИА Новости / Стрингер
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Прохождение экспресс-тестов на выявление коронавируса на Украине. Архивное фото
КИЕВ, 6 июн – РИА Новости. Карантинные ограничения усилили в Житомирской области Украины из-за появления новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, сообщила в субботу пресс-служба областной администрации.
По последним данным минздрава, в Житомирской области Украины зафиксированы 870 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, 500 человек выздоровели.
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"В связи с увеличением количества новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19 в Житомирской области – 123 за период с 1 по 4 июня включительно – на территории области усилены противоэпидемические мероприятия, особенно во время выходных и праздничных дней", - говорится в сообщении на сайте администрации.
В области временно будет запрещена деятельность учреждений питания (прием посетителей в помещениях) и культуры. Также нельзя проводить религиозные мероприятия и богослужения. Лица, достигшие 60-летнего возраста, должны и далее соблюдать режим самоизоляции.
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Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки COVID-19 ввело общенациональный карантин сроком на месяц, позже он несколько раз продлевался. Также кабмин решил смягчить ряд ограничительных мер с 11 мая в связи с контролируемой эпидемиологической ситуацией. На первом из пяти этапов ослабления ограничений украинские власти разрешили работу парикмахерских и салонов красоты, открылись летние площадки кафе и ресторанов, был снят запрет на прогулки в парках, возобновили работу магазины непродовольственных товаров. Двадцать второго мая на Украине стартовал второй этап, на котором в стране возобновили работу общественный транспорт, гостиницы и детские сады.
С 1 июня на Украине начался третий этап ослабления карантина - разрешили работу бассейнов и спортзалов, а также возобновили движение железнодорожного транспорта и межобластные перевозки автотранспортом. Кабинет министров Украины на заседании в среду принял решение об очередном смягчении карантина из-за благополучной ситуации с коронавирусом, в том числе с 5 июня возобновляется внутреннее авиасообщение, полноценно заработают места общественного питания в большинстве регионов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Житомирская областьУкраинаВ мире
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